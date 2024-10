Știi cine a scris melodia lui Popeye Marinarul - "I'm Popeye The Sailor Man"? Compozitorul s-a născut în Satu Mare

Samuel "Sammy" Lerner este cel care a compus melodia iconică pentru Popeye Marinarul intitulată „I'm Popeye the Sailor Man”. Sammy Lerner a fost un compozitor și textier american, cunoscut mai ales pentru această piesă, care a devenit celebră odată cu apariția desenului animat Popeye the Sailor. Melodia a fost făcută cunoscută pentru prima dată în 1933, când Popeye a debutat ca personaj animat în cadrul seriei de desene animate Betty Boop.

Piesă nemuritoare în timp

Această melodie a devenit rapid asociată cu Popeye, contribuind la popularitatea sa și rămânând una dintre cele mai recunoscute melodii din cultura desenelor animate.

Mai puțin știut este faptul că Sammy Lerner s-a născut la 28 ianuarie 1903 în Satu Mare, România, dar era de origine evreiască și s-a mutat în Statele Unite când era copil. A devenit compozitor și textier în America, unde a avut o carieră de succes în industria divertismentului.

Samuel și familia lui au emigrat în Statele Unite în 1910, în căutarea unor oportunități mai bune, stabilindu-se la Detroit, Michigan. Aici, tatăl său, Moses Lerner, a reușit să construiască o afacere de succes în industria textilă, ceea ce a ajutat familia să se adapteze rapid la viața din America. Samuel și-a continuat studiile la Universitatea Wayne State, după care s-a mutat la New York, unde și-a valorificat talentul muzical în lumea vodevilului. A lucrat alături de personalități importante ale vremii, printre care Sophie Tucker, o cunoscută artistă americană, aflăm de pe fandom.com.

A scris "I'm Popeye The Sailor Man" în mai puțin de două ore

De-a lungul timpului, Lerner a devenit un apreciat editor muzical, iar în 1936 s-a mutat la Londra pentru a se dedica muzicii de teatru și film. După revenirea sa în Statele Unite, a devenit membru al Guildului Dramatists și ulterior al unor organizații prestigioase din Hollywood, precum și al Academiei Americane de Film. De asemenea, Samuel Lerner a fost un membru activ al ASCAP, colaborând cu compozitori renumiți, printre care Hoagy Carmichael și Jay Gorney.

Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără melodii ca „Oh Susanna Dust Off that Old Pianna”, „The Pump Song” și celebra „I’m Popeye the Sailor Man”. Această ultimă compoziție, tema muzicală pentru Popeye, a fost creată de Lerner în mai puțin de două ore, chiar în biroul directorului studiourilor Fleischer, producătorii renumitelor desene animate Popeye și Betty Boop.

Cântecul, cu versul iconic „Sunt puternic pentru că mănânc spanac”, a devenit inseparabil de imaginea lui Popeye, definind caracterul marinarului. În perioada sa de glorie, Samuel Lerner a compus și alte melodii de succes printre care „Is It True What They Say About Dixie”, și a scris versurile pentru „Falling in Love Again”, celebrul cântec interpretat de Marlene Dietrich.

Samuel Lerner a murit pe 13 decembrie 1989, la Los Angeles, lăsând în urmă o moștenire muzicală impresionantă. Succesul enorm al personajului Popeye, care a depășit chiar popularitatea lui Mickey Mouse în anii 1930, a fost în mare măsură datorat și temei muzicale create de Lerner. Aceasta a devenit simbolul aventurilor lui Popeye, fiind prezentă în toate producțiile ulterioare, inclusiv în filmul din 1980 regizat de Robert Altman.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News