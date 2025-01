Astrologul Cristina Demetrescu, previziune privind alegerile prezidențiale 2025: Nu scăpăm de ăștia doi

Astrologul Cristina Demetrescu atrage atenția asupra perioadelor în care Marte și Pluton, doi dintre cei mai puternici planete din Zodiac, vor interacționa într-un mod care ar putea aduce perturbări semnificative în viața noastră cotidiană. Ea face referire și la alegerile care vor avea loc în primăvara acestui an în România.

Potrivit astrologului, perioada 5 septembrie - 17 iunie 2025 va fi marcată de o retrogradare haotică a lui Marte, care va interacționa de trei ori cu Pluton, iar acest interval va aduce provocări și pericole deosebite în diverse colțuri ale lumii.

„De ‘Marte - răutăciosul’ am mai vorbit. Retrogradează o dată la 2 ani și acu’ i-a cășunat pe Rac și Leu, două zodii respectabile fără grad de maleficitate sporit ca altele mai tenebroase și suspecte din oficiu. Racul și Leul, fiind guvernate de luminariile Luna și Soarele sunt într-un fel privilegiate, precum Regina și Regele care au locuri la loja principală. Un astfel de atac al lui Marte, tocmai la căpeteniile Zodiacului ar trebui să ne îngrijoreze pe toți.

Zilele acestea Marte are o luminozitate roșiatică intensă din cauza opoziției cu Soarele care a pus reflectorul pe el. Degeaba. Marte își face de cap fără rezervă. Nu ar fi chiar atât de îngrijorător, dacă Marte nu ar fi provocat la fel de malefic de opoziția lui Pluton, cu care a fost în corzi strânse pe 1 noiembrie 2024 (Rac/Capricorn), apoi pe 1 ianuarie 2025 (Leu/Vărsător) și ‘the last but not the least’ va mai fi pe 25 aprilie 2025.

În Astrologie acestea sunt date pentru aspecte pe grad maxim, însă fiind planete lente sau moderat lente, zilele dinainte și după aceste date calendaristice sunt la fel de critice. O zodie este precum o carte și un malefic poate crea haos în orice capitol al său. Marte este micul malefic, în timp ce Pluton, este octava sa superioară în materie de distrugere, mai delicat spus, în materie de regenerare.

Ambele protagoniste guvernează Scorpionul, una dintre zodiile cu reputație periculoasă, în absența educației și a evoluției. O opoziție înseamnă o încăierare între două planete și cum Racul este semn de apă, iar Leul semn de foc, revenind la datele de mai sus, pe 29 octombrie 2024 a venit potopul în sud-estul Spaniei, iar pe 7 ianuarie 2025 în aceeași poziție a iscat primul incendiu în Palisades, California, după o joacă cinică prin energiile de foc ale Leului pe care o finalizare cu 24 de ore înainte, după ora coastei de vest a Americii.

Cum Marte în retrogradare s-a întors în Rac, iată o altă extremă sinistră. De unde nu mai conteneau ploile la ultima sa aventură în Valencia și Barcelona, acum e zgârcit cu apa, făcând imposibilă stingerea incendiilor pe care specialiștii le-au explicat perfect, dar nu complet. Când vine Iadul pe pământ, și îl putem arăta cu degetul pe Pluton, Zeul Infernului, care schimbându-și tronul din Capricorn în Vărsător, a ținut morțiș să știe toată lumea, iar echilibrul acestei lumi frumoase dar vulnerabile, nu mai are nicio șansă.

Racul guvernează casele distruse de Marte, Capricornul pământul care a alunecat sub forța puhoaielor, Vărsătorul aerul care a întețit flăcările, cat despre Leu cu focul lui, ce s-a mai zic? S-au adunat multe pe care le-au perturbat Marte și Pluton în conflictul lor recent și sunt și altele care îngrozesc. Lista e lungă și nu vreau să deraiez de la subiect.

Pot spune doar ca seismele, accidentele aviatice, revoltele, atacurile teroriste, știrile îngrozitoare despre copii violenți și copii victime sau infarcte care au adus morți neașteptate, sunt printre efecte și vor mai fi. Perioada 5 septembrie - 17 iunie, cat Marte e în plimbare haotică prin Rac și Leu, retrograd până pe 23 februarie, făcând 3 opoziții cu Pluton, e complicată. Fiecare colț de lume cu necazurile lui.

Așa mă gândeam, că pe noi ne-au ocolit dezastrele, deși Marte în Leu (Leul guvernează cazinourile) pe final de 2024 a fost un gambler care a jucat o carte la cacialma în România. Miza era mare, banii murdari. Când Marte a retrogradat pe 6 decembrie (remember), trișorul a fost deconspirat. Doar ca seducția jocului murdar, când noi n-avem alte griji, e mare. Ne plictisim. Sursa sigură de adrenalină. Până la urmă suntem un popor de pariori și jucători la păcănele. De ce ne mirăm? Următoarele alegeri programate pe 4 și 18 mai. E bine? E bine că depășim puțintel data critică, iar Marte și Pluton încep să își ia la revedere. Nu e bine ca Luna de la primul, la al doilea tur, face un drum de 14 zile plecând de la conjuncția cu Marte în Leu, până la conjuncția cu Pluton în Vărsător. Nu scăpăm de ăștia doi”, a zis astrologul Cristina Demetrescu.

