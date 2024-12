Unde este înmormântat Sfântul Nicolae. Vizita acolo e o experiență spirituală de neuitat

După trecerea sa la Domnul, pe 6 decembrie 343 d.Hr., moaștele sale au fost păstrate în Myra, orașul din Asia Mică (astăzi Demre, Turcia), unde a slujit ca episcop.

În anul 1087, în contextul amenințării musulmane asupra regiunii, marinari italieni au transportat relicvele Sfântului Nicolae la Bari, în sudul Italiei. Această mutare a fost motivată de dorința de a proteja rămășițele sale și de a le aduce într-un loc unde puteau fi venerate în siguranță. Relicvele au fost așezate într-o biserică construită special pentru acest scop – Basilica San Nicola, care a devenit un important loc de pelerinaj.

Basilica San Nicola, un loc de întâlnire între Orient și Occident

Basilica din Bari, inaugurată în 1089, este considerată un simbol al unității creștine, fiind vizitată deopotrivă de credincioși ortodocși și catolici. Sfântul Nicolae este o figură importantă pentru ambele tradiții, iar sărbătoarea sa, pe 6 decembrie, este prilej de rugăciune și celebrare în întreaga lume creștină.

Relicvele Sfântului Nicolae sunt păstrate sub altarul principal al basilicii, într-o criptă special amenajată. În fiecare an, mii de pelerini vin să se roage la mormântul sfântului, cerând ajutor în necazuri sau mulțumindu-i pentru binecuvântări. Tradiția spune că din mormântul său izvorăște o substanță lichidă numită manna, despre care credincioșii spun că are proprietăți miraculoase.

Sfântul Nicolae – un simbol universal al generozității

Sfântul Nicolae este cunoscut nu doar pentru viața sa de sfințenie, ci și pentru inspirația pe care a oferit-o în crearea imaginii lui Moș Nicolae. Faptele sale de milostenie, cum ar fi darurile oferite în secret celor aflați în nevoie, au fost transformate de tradiții în simboluri ale bunătății și dăruirii.

Astăzi, orașul Bari este mândru de moștenirea sa spirituală și culturală, iar Basilica San Nicola continuă să fie un punct de reper al credinței și speranței pentru pelerinii din întreaga lume. Dacă ajungeți în acest oraș istoric, vizita la mormântul Sfântului Nicolae este o experiență spirituală de neuitat.

