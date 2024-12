Casa din „Singur acasă”, păzită de polițiști. Se întâmplă în fiecare an, în preajma Crăciunului

Polițiștii sunt nevoiți să supravegheze îndeaproape celebra vilă din filmul „Singur acasă” odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă. Această măsură a devenit necesară din cauza unei tradiții inedite, dar tot mai populare, create de fanii peliculei în ultimii ani. Odată cu apropierea sărbătorilor, entuziasmul fanilor pentru momentul iconic în care personajul lui Macaulay Culkin este lăsat acasă de părinți crește tot mai mult. Astfel, poliția este nevoită să asigure paza strictă a celebrului conac pentru a nu fi vandalizată sau chiar prădată de hoți, scrie The Mirror.

Conacul din filmul „Singur Acasă”, care a devenit cunoscut acum aproape 35 de ani, captează tot mai mult interes în preajma Crăciunului. Poliția locală sporește prezența în zonă pentru a preveni încercările fanilor de a recrea celebrul jaf din film, mai ales după ce proprietatea a fost recent scoasă la vânzare și achiziționată pentru o sumă importantă. În anii trecuți, suspiciunile legate de posibile tentative de intrare ilegală au transformat acest fenomen într-o tradiție neobișnuită.

Potrivit sursei citate, Dylan Majcher, șef adjunct al poliției din Winnetka, Illinois, a explicat că faima locuinței atrage un interes copleșitor în perioada sărbătorilor, obligând autoritățile să intensifice măsurile de securitate pentru a menține ordinea și a descuraja orice incidente. Adjunctul șefului de poliție a remarcat că, deși au trecut aproape 35 de ani de la lansarea filmului, casa continuă să atragă un număr impresionant de turiști în perioada sărbătorilor, popularitatea sa fiind „remarcabilă”.

Imobilul a fost vândut pentru suma impresionantă de 5,25 milioane de dolari, la doar o săptămână după ce a fost listat pe piață, în luna iunie. Adjunctul șefului de poliție, Dylan Majcher, a menționat că, deși foștii proprietari nu au cerut niciodată ajutorul autorităților, poliția a menținut o prezență constantă în zonă pentru a asigura siguranța și ordinea.

De la apariția filmului clasic din 1990, regizat de Chris Columbus, celebra casă a trecut printr-o transformare radicală. Foștii proprietari au extins considerabil spațiul locuibil, adăugând o seră spațioasă și amenajând un teren de baschet modern, dotat la cele mai înalte standarde.

Cum arată casa acum

Casa din filmul Home Alone, situată la 671 Lincoln Avenue, Winnetka, Illinois, este o reședință impresionantă construită în stil georgian în anul 1920, devenind rapid o locație iconică din cultura pop. Această locuință se întinde pe aproximativ 4.250 de metri pătrați și include cinci dormitoare și patru băi complete, plus o baie de serviciu. Are trei etaje, având și un subsol amenajat. De asemenea, proprietatea include un garaj dublu și un teren generos destinat activităților recreative.

La parter, se află o bucătărie spațioasă, complet utilată, o sufragerie elegantă ce oferă o priveliște frumoasă asupra curții, un living impozant cu șemineu din cărămidă roșie și o bibliotecă din lemn masiv. Etajele superioare sunt dedicate dormitoarelor, fiecare având feronerie mare care permite multă lumină naturală să pătrundă. Dormitorul matrimonial beneficiază de o baie privată și un dressing larg. Subsolul, despre care am aflat și din film, este, de fapt, un spațiu vast, utilizat pentru depozitare și diverse activități recreative.

Fațada casei, realizată din cărămidă roșie, reflectă stilul georgian clasic, cu coloane impozante la intrare și o ușă principală albă, flancată de feronerie simetrică. Feroneriile mari și simetrice sunt amplasate pe întreaga casă, iar interiorul este caracterizat de pardoseli din lemn masiv, scări interioare cu balustrade sculptate și pereți tapetați cu motive florale. Tavanele înalte adaugă un aer de grandiozitate casei.

Proprietatea este amplasată pe un teren de aproximativ 0,55 hectare, cu o grădină frumos amenajată, un gazon perfect întreținut și o seră mare care a fost adăugată în cadrul renovării ulterioare. După achiziționarea casei de către noii proprietari, a fost construit un teren de baschet modern, un plus funcțional al acestei locații.

Deși multe dintre scenele interioare ale filmului au fost recreat pe platourile de filmare, casa rămâne un simbol al peliculei, atrăgând anual turiști din întreaga lume, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.

