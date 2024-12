Sfaturi la care nu te-ai fi așteptat: Cum îngrijești corect un ficus

Vezi și - Plante de interior, ușor de întreținut: pot fi ținute în dormitor sau sufragerie

Ficusul are de suferit în momentul în care nu este ținut într-un mediu prielnic. Printre primele semne care ar trebui să te îngrijoreze sunt îngălbenirea ori uscarea frunzelor. Totodată, aplecarea tulpinii și căderea frunzelor sunt dovezi clare că planta ta nu se află în cele mai bune condiții și trebuie să cauți o soluție rapidă pentru a o salva.

Unde trebuie pus ficusul

De exemplu, trebuie să știi faptul că ficusul se simte cel mai bine în zone luminoase, dar, foarte important, ferite de prezența directă a razelor soarelui. Cel mai bine ar fi să îl pui într-o zonă semiumbrită din casă, apartament ori din terasa ta. Nu uita, de asemenea, faptul că ficusul suferă dacă există diferențe mari de temperatură ori de lumină. Prin urmare, încearcă să îi asiguri condiții de temperatură și umiditate care să fie constante.

Despre frunzele ficusului

După modul în care se afișează frunzele ficusului îți dai seama de starea de sănătate a plantei. Astfel, trebuie să le acorzi o atenție deosebită. În prezența prafului, frunzele se vor îngălbeni treptat dacă ai praf în cameră. Ulterior, se vor înnegri și în final usca, ceea ce poate face că planta să se degradeze iremediabil.

Pentru a îngriji corespunzător ficusul trebuie să faci următoarele: Să ștergi, cel puțin o dată la 4 săptămâni, frunzele de praf, utilizând un burete ori o cârpă umedă. Ori, dacă dimensiunea plantei îți permite, poți duce ficusul în baie și îl poți curăța ușor cu ajutorul dușului. De menționat este faptul că apa pe care o utilizezi pentru a curăța frunzele trebuie să fie la temperatura camerei și să nu aibă un conținut mare de clor.

Udarea adecvată. De ce să pui pietriș pe fundul ghiveciului

De subliniat este faptul că ficusul nu are nevoie de prea multă apă. În timpul temperaturilor caniculare are nevoie de o frecvență de udare puțin mai mare. De regulă, ficusul se udă o dată pe săptămână, ori mai rar, ținând cont de umiditatea pământului, dar și de condițiile de temperatură din camera ori terasa în care se află. Dacă vezi faptul că dezvoltarea plantei are de suferit ai putea încerca să îl uzi mai rar, ori să îi schimbi locul.

Un alt sfat crucial pentru îngrijirea corectă a ficusului este următorul: pe fundul ghiveciului să pui un strat de pietriș. Acesta va permite un drenaj mai eficient al apei și se va evita acumularea de umezeală în exces, în proximitatea rădăcinilor.

Protejarea pe timp de caniculă ori de frig

Ficusul este rezistent la frig și căldură, dar nu îi plac schimbările dese de temperatură. Mai mult, iarna rezistă și la temperaturi care coboară sub 15 grade Celsius, în timp ce vara face față și la temperaturi care urcă la peste 28 de grade Celsius. Atât vara, dar și iarna feriți-l de acțiunea directă a căldurii, de razele soarelui. Nu îl puneți lângă calorifere, sobe ori în zone însorite pentru mai mult de 2,3 ore în fiecare zi.

Iarna, dacă observați semne ale uscării frunzelor, trebuie să mutați ficusul într-o cameră mai călduroasă și, de asemenea, mai luminoasă.

