Efectele plafonării prețului lactatelor în România și de ce propunerea lui Piedone e populistă. Dorin Cojocaru (APRIL): Mulți citesc, puțini pricep / video

Dorin Cojocaru, președintele APRIL - Asociația Patronală Română din Industria Laptelui, a subliniat că plafonarea prețului fără compensații pentru producători a încălcat principiile pieței libere. De asemenea, a explicat diferențele dintre abordarea din România și cea din Ungaria și a menționat că mulți nu au înțeles corect aceste măsuri, iar speculațiile din mass-media și politică au generat așteptări nerealiste.

„Cum a funcționat acest sistem de plafonare? A fost un preț corect?”, a întrebat jurnalistul Mihai Ciobanu.



„Mulți citesc, puțini pricep. În aprilie 2023, domnul prim-ministru Ciucă a spus: „Plafonăm prețul la 7 lei”. Aia a fost lovitură sub centură pentru că una e să plafonezi prețul cum a fost la benzină, la energie, fără să compensezi. Cum am spune, dumneavoastră faceți cărămizi și costurile dumneavoastră de producție sunt 6 lei și eu vă plafonez un an de zile la 6 lei, fără să dau nimic în schimb. S-au încălcat principiile de piață liberă, de orice. Nu a comentat nimeni. Am zis: „Hai, o fi pentru 3 luni”. S-a prelungit un an.



Ce a făcut Ungaria? Ungaria a plafonat prețuri.

Dacă în Ordonanța de urgență spunea: „plafonarea adaosului comercial minus costuri directe și indirecte”, păi, ăsta nu e profitul? Dacă tu la adaosul comercial scazi costuri directe și indirecte, e profitul net. Dar lumea: „Vai, că ați plafonat prețurile”. Nu sunt plafonate prețurile! „Ați plafonat adaosul comercial!" Nu e plafonat adaosul comercial! Este plafonat profitul pentru că dacă materia primă se scumpea, costurile cu salarizarea, cu energia creșteau, creștea și prețul final. Rămânea doar 20% profitul. Asta nu s-a înțeles, așteptările au fost mari, multă speculație în mass-media și politică", a spus Dorin Cojocaru.

„Văzând că degeaba le desenez, că ei tot nu pricep, nu am mai continuat să le explic". Măsura populistă a lui Piedone e inutilă

„Eu am fost la câteva televiziuni și am ieșit la tablă. Audiența părea formată din oameni intelectuali. Eu așa cred, erau și profesori de la diverse partide. Mai oameni buni, e contabilitate primară! Singura chestie bună a fost că pentru populație profitul a fost plafonat la 20%, pentru furnizori s-au anulat acele taxe de raft, parandărături, Legea 81 - Directiva 633. Văzând că degeaba le desenez pe asfalt, că ei tot nu pricep, nu am mai continuat să le explic. Deci aia a fost o plafonare a profitului.

Ăsta e trendul european. Macron a cerut la Bruxelles modificarea Directivei 633, adică practici comerciale neloiale. Domnul de la ANPC, Piedone, vrea să pună la raft transparența adaosului comercial. Și cu ce te ajută ca și consumator? Cu ce ajută că vezi acolo niște costuri comerciale care sunt între 25-30%, plus alte costuri? În Franța sunt legi în care apar chestiile astea, dar Franța are un regim socialist mai mult. Societatea este educată altfel. La noi încă se mai fac studii, analize”, a spus Dorin Cojocaru la DC News.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News