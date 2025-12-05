Numere de înmatriculare interzise pentru 2026

Sunt interzise plăcuțele considerate jignitoare, obscene, politice sau care fac referire la conflicte internaționale. Pentru românii aflați în Regat, care achiziționează tot mai des plăcuțe personalizate, decizia devine relevantă, întrucât unele combinații deja rezervate sau aflate la vânzare vor dispărea definitiv.

400 de plăcuțe eliminate: criterii stricte pentru siguranță și decență publică

Agenția britanică pentru permise și înmatriculări (DVLA) a anunțat că, începând cu 2026, peste 400 de combinații de numere și litere nu vor mai putea fi folosite pe drumurile din Marea Britanie. Lista, publicată anual, include plăcuțe considerate ofensatoare, agresive, sexuale, discriminatorii sau asociate conflictelor armate actuale, conform Ladbible.

DVLA subliniază că orice combinație care sugerează violență, atacuri teroriste, orientări sexuale explicit jignitoare, misoginie, rasism, antisemitism, islamofobie sau instigare la ură este automat blocată. În aceeași categorie intră și referințele directe la fronturi de război: RUS, UKR, GAZA, WAR, BOMB, precum și interpretările lor grafice.

Pentru șoferii români din Marea Britanie, dintre care peste 1,3 milioane dețin un autovehicul, personalizarea plăcuțelor a devenit mai mult decât un moft: un element de identitate. Mulți aleg combinații cu nume, porecle, inițiale sau referințe culturale, însă regulile devin tot mai dure.

Ce combinații dispar definitiv

Printre plăcuțele eliminate se regăsesc:

termeni licențioși sau sexuali (FU26 KER, BJ26 STD, GA26 GAY)

conotații violente (GA26 BOM, EU26 WAR, GO26 GUN)

trimiteri la conflicte: RUS, UKR, GAZA sunt interzise în orice combinație

termeni controversați social sau religios (NAZ, PLO, HER, KLL)

DVLA precizează că cifra „6” este frecvent interpretată ca substitut pentru litera „G”, iar 5 pentru „S”, motiv pentru care multe jocuri de cuvinte aparent codificate intră automat în lista neagră.

În paralel, plăcuțe deja retrase în 2025, precum EU25 WAR și BO25 LOX, rămân interzise.

Românii și piața plăcuțelor personalizate: un fenomen în creștere

În ultimii trei ani, românii care locuiesc în Marea Britanie au devenit clienți activi ai pieței de plăcuțe personalizate, atât oficiale (prin DVLA), cât și private. Sume de la 250 la peste 15.000 de lire sunt plătite pentru o combinație potrivită.

Totuși, DVLA avertizează că achiziția de pe platforme non-oficiale poate duce la refuzul înregistrării plăcuței în momentul montării, chiar dacă aceasta apare anterior disponibilă în sistem. Mai mult, modificarea fontului, spațierii sau iluminării atrage sancțiuni de până la 1.000 de lire.

Control mai strict în 2026

RAC amintește că, doar în 2020, aproape 14.000 de șoferi au fost opriți de poliție pentru plăcuțe neconforme. Odată cu conflictul din Ucraina, escaladările din Orientul Mijlociu și tensiunile politice globale, autoritățile afirmă că vor menține toleranță zero în privința mesajelor de pe vehicule.

Pentru românii care intenționează să achiziționeze un număr nou în 2026, regula e clară: orice combinație care poate sugera discriminare, agresiune sau jargon sexual va fi respinsă, indiferent de interpretarea personală.

DVLA revine în primăvara anului viitor cu o nouă actualizare, odată cu lansarea seriei 26. Pentru mulți șoferi, inclusiv români, personalizarea mașinii rămâne permisă, dar doar în limite stricte, care țin cont de sensibilitatea publică și contextul internațional.