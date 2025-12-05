BANCUL ZILEI: Test de paternitate

După nouă luni, aceasta dă naștere unui copil și vine la ușa omului să-i spună că este tatăl copilului.

Cea mai vehementă este, normal, soția domnului:

– Cum ai putut să faci așa ceva, cu trei copii și cu o nevastă iubitoare?

– Iubita mea, îți jur că nu este copilul meu! Sunt gata să fac orice ca să-ți demonstrez, chiar și testul de paternitate!

Zis și făcut.

După efectuarea testului, a ieșit urmatorul rezultat:

– Domnul nu poate avea copii!