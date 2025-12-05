BANCUL ZILEI: Test de paternitate

Bancul zilei. Un domn căsătorit, care avea trei copii, face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară.
După nouă luni, aceasta dă naștere unui copil și vine la ușa omului să-i spună că este tatăl copilului.
Cea mai vehementă este, normal, soția domnului:
– Cum ai putut să faci așa ceva, cu trei copii și cu o nevastă iubitoare?
– Iubita mea, îți jur că nu este copilul meu! Sunt gata să fac orice ca să-ți demonstrez, chiar și testul de paternitate!
Zis și făcut.
După efectuarea testului, a ieșit urmatorul rezultat:
– Domnul nu poate avea copii!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News