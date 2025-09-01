BANCUL ZILEI: Despre amante...

Bancul zilei. O femeie împreună cu soțul ei merg la un restaurant. Deodată intră o blondă în restaurant iar bărbatul se ridică politicos și o salută. Soția îl întreabă:

- Cine e blonda?



- Amanta mea!



- Păi și cum, mi-o zici așa în față? Mâine înaintez divorțul.



- Pui divorț dar… adio plimbări la Paris, adio garderobă, adio bani cu grămada…



Femeia nu mai zise nimic. După 10 minute intră în restaurant un prieten de familie al celor doi soți, însoțit și el de o blondă.



- De cine e însoțit Ion, îl întreabă soția nedumerită.



- De amanta sa.



- Lasă că a noastră-i mai frumoasă!

