DCNews Stiri Volodimir Zelenski și-a ales un nou șef de cabinet. Cine i-a luat locul lui Andrii Iermak - FOTO
Data actualizării: 15:22 02 Ian 2026 | Data publicării: 15:12 02 Ian 2026

Volodimir Zelenski și-a ales un nou șef de cabinet. Cine i-a luat locul lui Andrii Iermak - FOTO
Autor: Doinița Manic

volodimir zelenski nou sef de cabinet Imagine cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, și Kyrylo Budanov, propus să preia conducerea Cabinetului Prezidențial. Foto: Facebook Zelenski
 

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a ales un nou șef de cabinet.

Președintele Volodimir Zelenski i-a propus, pe 2 ianuarie, lui Kyrylo Budanov, șeful serviciilor secrete militare ale Ucrainei, să preia conducerea Cabinetului Prezidențial, scrie Kyiv Independent.

„Acum, Ucraina trebuie să se concentreze mai mult pe problemele de securitate, pe dezvoltarea Forțelor de Apărare și Securitate ale Ucrainei, precum și pe calea diplomatică în negocieri, iar Cabinetul Prezidențial va servi în principal pentru îndeplinirea acestor sarcini”, a declarat Volodimir Zelenski.

Această mișcare vine în urma unei remanieri majore care a dus la demiterea lui Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski, la sfârșitul lunii noiembrie. Schimbarea a avut loc în contextul celui mai mare scandal de corupție din Ucraina, semnalând o schimbare în dinamica conducerii.

Cine este generalul-locotenent Kyrylo Budanov

Generalul-locotenent Budanov, în vârstă de 39 de ani, conduce serviciile de informații militare ale Ucrainei (HUR) din anul 2020. 

Șeful spionajului a devenit un nume cunoscut în Ucraina, în timp ce agenția sa este considerată una dintre cele mai competente instituții din țară, potrivit presei de la Kiev.

O sursă din cadrul biroului lui Zelenski a declarat pentru Kyiv Independent că alegerea finală a președintelui va semnala dacă accentul său se va pune pe afacerile interne, diplomație sau câmpul de luptă.

Deși nu a fost numit încă oficial, Zelenski a spus deja că l-a ales pe Budanov să fie șef al Biroului Președintelui, însărcinându-l cu actualizarea și prezentarea fundamentelor strategice pentru apărarea Ucrainei și a următorilor pași.

 
 
 

volodimir zelenski
ucraina
sef de cabinet
kiev
Andrii Iermak
