Stiri

DCNews Stiri Fostul șef de cabinet al președintelui Ucrainei: Mă duc pe front. Nu vreau să-i creez probleme lui Zelenski
Data actualizării: 19:20 29 Noi 2025 | Data publicării: 19:19 29 Noi 2025

Fostul șef de cabinet al președintelui Ucrainei: Mă duc pe front. Nu vreau să-i creez probleme lui Zelenski
Autor: Doinița Manic

Andrii Iermak, fostul consilier de top al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski Andrii Iermak, fostul consilier al președintelui ucrainean (stânga) și Volodimir Zelenski (dreapta).
 

Fostul șef de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski anunță că pleacă pe front, la o zi după ce a demisionat.

Andrii Iermak, fostul consilier de top al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se îndreaptă spre linia frontului. Anunțul vine după ce vineri și-a depus demisia, în urma unei percheziții a locuinței sale de către Biroul Național Anticorupție de la Kiev, scrie The New York Post.

„Mă duc pe front și sunt pregătit pentru orice represalii. Sunt o persoană onestă și decentă”, a spus Andrii Iermak într-un mesaj trimis vineri seara către The Post. 

„Am servit Ucraina și eram la Kiev pe 24 februarie 2022”, a scris el, făcând referire la ziua în care Rusia a lansat invazia la scară largă. „Poate ne vom revedea. Slavă Ucrainei”, a mai scris Iermak.

Iermak nu a oferit alte detalii despre modul în care va merge pe front și nici dacă se va alătura Forțelor Armate ale Ucrainei. 

Fostul șef de cabinet al lui Volodimir Zelenski, dezamăgit că nu are parte de  sprijin

„Am fost denigrat, iar demnitatea mea nu a fost protejată, deși am fost la Kiev încă din 24 februarie 2022”, a spus el. „Prin urmare, nu vreau să-i creez probleme lui Zelenski, mă duc pe front. Sunt dezgustat de mizeriile aruncate asupra mea, dar și mai dezgustat de lipsa de sprijin din partea celor care cunosc adevărul”, a adăugat el.

Mesajele au venit după o zi tumultuoasă pentru Iermak, care a condus delegația Ucrainei în negocierile pentru planul de pace al Kievului. Percheziția apartamentului său și demisia au avut loc chiar înainte de întâlnirea programată cu echipa americană care conduce discuțiile pentru încheierea războiului Rusiei.

VEZI ȘI: Negociatorii Ucrainei, chemaţi în SUA pentru discuţii. Și şeful de cabinet al lui Zelenski trebuia să meargă, dar a demisionat

Detalii despre scandalul de corupție din Ucraina, în care apare și numele lui Iermak

Perchezițiile care l-au vizat pe Iermak au avut loc după ce organismul anticorupție al Ucrainei a petrecut 15 luni investigând o schemă de șantaj numită „Operațiunea Midas”, descoperind un mecanism prin care contractori ai Energoatom erau obligați să plătească mită de 10–15% — altfel riscau să fie trecuți pe lista neagră. Anchetatorii spun că infractorii ar fi deturnat aproape 100 de milioane de dolari.

Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olha Stefanishyna, a declarat pentru The Post că „au fost efectuate percheziții la domiciliul său, dar nu au urmat alte acțiuni procedurale”.

„Iermak a demisionat pentru a opri speculațiile”, a spus ea.

Zelenski spune că îi este recunoscător lui Iermak

Zelenski a afirmat că demisia lui Iermak permite Kievului să păstreze încrederea publicului ucrainean în timp ce continuă o etapă dificilă a negocierilor de pace cu SUA pentru încheierea războiului cu Rusia.

„Sunt recunoscător lui Andrii pentru că poziția Ucrainei în cadrul negocierilor a fost întotdeauna prezentată așa cum era necesar: a fost întotdeauna o poziție patriotică. Dar vreau să nu existe zvonuri și speculații. (...) Atunci când toată atenția este concentrată pe diplomație și apărare într-un război, este nevoie de putere internă”, a spus Zelenski. 

Comentarii

