Negociatorii Ucrainei, chemaţi în SUA pentru discuţii. Și şeful de cabinet al lui Zelenski trebuia să meargă, dar a demisionat

Scopul este de a avea discuţii despre planul american de a pune capăt războiului din Ucraina, a spus vineri pentru AFP un oficial apropiat dosarului.

"Delegaţia intenţionează să se întâlnească cu partea americană la sfârşitul acestei săptămâni", a transmis sursa, cerând anonimatul din cauza sensibilităţii problemei.

Unde s-ar putea desfășura discuțiile

Discuţiile s-ar putea desfășura în Florida, sud-estul Statelor Unite, a menționat sursa. Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, urma să ia parte la întâlnire înainte de a demisiona vineri din funcţie, conform aceleiaşi surse, citate de Agerpres.

Andriy Yermak, șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski, a demisionat vineri, după ce poliția anticorupție a făcut percheziții în locuința. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei. Deși motivul exact al perchezițiilor nu a fost dezvăluit, știm că acestea au loc la doar două săptămâni după ce două dintre principalele servicii anti-corupție din Ucraina au anunțat o anchetă privind o presupusă schemă de mită legată de infrastructura energetică critică a țării.

