Negociatorii Ucrainei, chemaţi în SUA pentru discuţii. Și şeful de cabinet al lui Zelenski trebuia să meargă, dar a demisionat
Data actualizării: 00:03 29 Noi 2025 | Data publicării: 23:53 28 Noi 2025

Negociatorii Ucrainei, chemaţi în SUA pentru discuţii. Și şeful de cabinet al lui Zelenski trebuia să meargă, dar a demisionat
Autor: Andrei Itu

soldati rusi ucraina ademeniti de vaduvele negre Imagine cu un soldat de pe frontul din Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Negociatorii ucraineni sunt aşteptaţi în Statele Unite ale Americii în acest weekend.

Scopul este de a avea discuţii despre planul american de a pune capăt războiului din Ucraina, a spus vineri pentru AFP un oficial apropiat dosarului.

"Delegaţia intenţionează să se întâlnească cu partea americană la sfârşitul acestei săptămâni", a transmis sursa, cerând anonimatul din cauza sensibilităţii problemei.

VEZI ȘI: Percheziții la șeful de cabinet al lui Zelenski. UPDATE: Andriy Yermak a demisionat

Unde s-ar putea desfășura discuțiile

Discuţiile s-ar putea desfășura în Florida, sud-estul Statelor Unite, a menționat sursa. Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, urma să ia parte la întâlnire înainte de a demisiona vineri din funcţie, conform aceleiaşi surse, citate de Agerpres.

Andriy Yermak,  șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski, a demisionat vineri, după ce poliția anticorupție a făcut percheziții în locuința. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei. Deși motivul exact al perchezițiilor nu a fost dezvăluit, știm că acestea au loc la doar două săptămâni după ce două dintre principalele servicii anti-corupție din Ucraina au anunțat o anchetă privind o presupusă schemă de mită legată de infrastructura energetică critică a țării.

Amintim că, în urma negocierilor dintre Kiev și Washington, Ucraina a acceptat un acord de pace modificat, au declarat doi oficiali americani. Vezi detalii aici!

Vezi și - Ucraina acceptă planul de pace modificat al lui Donald Trump

sua
ucraina
plan de pace
florida
