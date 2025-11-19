€ 5.0889
DCNews Stiri Zelenski, presat să-și demită principalul consilier în urma scandalului de corupție uriaș din Ucraina
Data publicării: 16:15 19 Noi 2025

Zelenski, presat să-și demită principalul consilier în urma scandalului de corupție uriaș din Ucraina
Autor: Ioan-Radu Gava

volodimir-zelenski-ucraina_64468700 Sursa foto: Agerpres
 

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află sub o presiune acerbă pentru a-l demite pe consilierul său principal, Andriy Iermak.

Presiunea de a-l demite pe Andriy Iermak a fost confirmată pentru Politico de patru înalți oficiali ucraineni implicați în discuții politice la Kiev. Problema e cu atât mai mare pentru președintele Ucrainei cu cât provine parțial din rândurile propriului său partid, Slujitorul Poporului.

Criza pare să ajungă la apogeu joi, când Zelenski va organiza întâlniri importante cu oficiali guvernamentali și membri ai parlamentului. Iermak conduce cancelaria prezidențială și este un operator politic iscusit, care a fost crucial în conducerea guvernării lui Zelenski de când a preluat puterea în 2019. Unii îl văd aproape ca pe un co-președinte.

Atacurile asupra unui aliat atât de crucial cu greu ar putea veni într-un moment mai sensibil pentru Zelenski. Kievul se confruntă cu un deficit bugetar masiv, iar președintele trebuie să-și convingă aliații occidentali că Ucraina este un loc sigur pentru a trimite miliarde de euro în finanțare vitală. Două persoane implicate direct în discuțiile politice au declarat că Zelenski va riposta și îl va apăra pe Yermak de criticile tot mai mari de la sfârșitul acestei săptămâni.

Deși au existat încercări de a-l lega direct pe Yermak de scandalul de corupție care crește ca bulgărele de zăpadă, campania împotriva sa este, de asemenea, un semn al unei frustrări mai largi - atât în ​​cadrul opoziției, cât și al partidului lui Zelenski - față de prezența dominantă a lui Yermak în funcția prezidențială.

Scandalul de corupție din Ucraina a amplificat presiunile asupra lui Volodimir Zelenski

Incidentul care a zguduit politica ucraineană - și a alimentat atacul împotriva Yermak - este un scandal de corupție în sectorul energetic al țării.

Controversa a izbucnit săptămâna trecută, după ce foști și actuali oficiali au fost acuzați oficial de manipularea contractelor de la Energoatom, compania de energie nucleară de stat, pentru a obține mită. Anchetatorii guvernamentali spun că rețeaua a spălat aproximativ 100 de milioane de dolari prin intermediul unui birou secret cu sediul la Kiev. Majoritatea au negat public acuzațiile.

Oponenții politici ai lui Yermak încearcă să-l lege direct de scandal - spunând că fie el, fie unul dintre subalternii săi este individul anonim numit Ali Baba în interceptările legate de cazul energiei. Biroul anticorupție NABU spune însă că nu poate „nici confirma, nici infirma” această acuzație, iar Yermak însuși spune că e nevinovat.

Capcana politică pentru Yermak - în mijlocul unui scandal atât de mare - este că adversarii săi îl acuză că a jucat un rol principal în încercarea de a priva NABU de independența sa, exact în timp ce aceasta investiga cazul Energoatom.

