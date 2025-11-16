Zelenski anunță un acord pentru importuri de gaz cu Grecia și pregătește un pact „istoric” cu Franța

"Diplomaţie fructuoasă în zilele următoare", a postat Zelenski pe X, într-o înregistrare video în care se află pe culoarul unui tren. El a estimat valoarea contractului cu Grecia la 2 miliarde de euro.

Importurile sunt necesare pentru a compensa deficitul din producţia ucraineană ca rezultat al loviturilor ruse aeriene asupra infrastructurii energetice a ţării sale. Livrările vor fi finanţate prin ajutor european, a precizat el.

"Acordul istoric" cu Franţa, unde liderul ucrainean se va afla luni, este "de a întări aviaţia noastră de luptă şi apărarea aeriană", a scris Zelenski. El nu a furnizat alte detalii, dar Franţa a furnizat Kievului avioane de luptă Mirage, precum şi ale sisteme.

Zelenski a menţionat că de asemenea că va vizita Spania pentru discuţii privind "dezvoltarea apărării noastre aeriene şi a iniţiativelor cu partenerii", dar nu a precizat ce şi-ar dori să primească de la guvernul de la Madrid.

El a anunţat totuşi că sistemele de apărare aeriană şi rachetele sunt o prioritate pentru Ucraina.

Ucraina se apără de peste trei ani şi jumătate împotriva unei invazii ruse. Pagubele create în ţară sunt enorme, în principal din cauza atacurilor constante cu drone, rachete şi rachete de croazieră ale Rusiei, notează dpa.