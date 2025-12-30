€ 5.0963
|
$ 4.3286
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.3286
 
DCNews Lifestyle Magazin A dispărut mascarpone! Românii au alergat pe la toate supermarketurile să prindă o cutie pentru Revelion
Data publicării: 23:22 30 Dec 2025

A dispărut mascarpone! Românii au alergat pe la toate supermarketurile să prindă o cutie pentru Revelion
Autor: Ioana Dinu

mascarpone mascarpone
 

A dispărut mascarpone!

Mulți internauți postează pe TikTok clipuri în care spun că au alergat la mai multe supermarketuri pentru a găsi mascarpone. Unii abia au găsit una-două cutii, alții n-au mai prins. Angajații din supermarketuri postează deja glume: Își pun pe spate o foaie pe care este scris: „NU! NU MAI AVEM MASCARPONE!”, astfel încât să nu fie nevoiți să răspundă iar și iar la aceeași întrebare: „AVEȚI MASCARPONE?

Mascarpone este un tip de brânză italiană foarte cremoasă, obținută din smântână, cu o textură fină și un gust dulceag, delicat. Este din Italia, textura sa este foarte moale, aproape ca o cremă, are un gust ușor dulce, neutru, iar conținutul de grăsime este ridicat.

Se folosește cel mai des în deserturi, mai ales în tiramisu, în creme pentru prăjituri și torturi, în sosuri (de exemplu pentru paste), uneori ca bază pentru cheesecake.

Iar de Revelion, lumea aleargă după mascarpone pentru a face tiramisu. Sau cel puțin așa spun românii de pe TikTok care au făcut o cursă adevărată pentru o cutie de mascarpone.

Tiramisu, un desert tradițional italian, este pregătit de multe gospodine pentru noaptea dintre ani


Ingrediente pentru șase porții

patru ouă


zahăr 4 linguri


pișcoturi 400 g


brânză mascarpone 250 g


cafea neagră 3 cești


cacao 2 linguri

Preparare tiramisu

Într-un bol se amestecă bine gălbenușurile de ou cu zahărul până se deschid la culoare. 

Se adaugă apoi crema mascarpone și se omogenizează amestecul. Într-un bol separat se bat albușurile de ou până se umflă. Se toarnă albușurile peste amestecul cu mascarpone și se întorc ușor cu lingura până la încorporare. Nu folosiți mixerul pentru că albușurile se vor lăsa.

Pișcoturile se înmoaie puțin pe ambele părți în cafea (în care se poate turna și puțin coniac sau rom pentru un gust mai bun), după care se așează într-o tavă, fără spații goale între ele.

După primul strat de pișcoturi, se toarnă peste ele cremă. Apoi, se pune un alt strat de pișcoturi, îmbibate de asemenea în cafea și deasupra ce a mai rămas din cremă.

Se pudrează din belșug cu cacao, astfel încât să se formeze un strat uniform. Se lasă la frigider peste noapte.

VEZI ȘI: Peștele ideal pentru Revelion 2026. Medicul Anca Hâncu, recomandare 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mascarpone
tiramisu
revelion
2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 41 minute
Unde are loc cea mai mare petrecere de Anul Nou din lume
Publicat acum 47 minute
Cel mai bun film al anului 2025, conform cititorilor DC News!
Publicat acum 1 ora si 11 minute
A dispărut mascarpone! Românii au alergat pe la toate supermarketurile să prindă o cutie pentru Revelion
Publicat acum 1 ora si 43 minute
A murit Tatiana Schlossberg, nepoata președintelui John F. Kennedy. Avea 35 de ani
Publicat acum 2 ore si 11 minute
30 decembrie: Instaurarea Republicii, comemorare sau aniversare? O „serbare” din Rusia a ales data. Deputații erau plecați în concediu / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 28 Dec 2025
Motivul pentru care PSD nu iese de la guvernare. Chirieac: Domnul Bolojan nu mai e PNL-ist, e USR-ist
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Cine e politicianul anului 2025?
Nicușor Dan
Ilie Bolojan
Călin Georgescu
George Simion
Sorin Grindeanu
Kelemen Hunor
Anamaria Gavrilă
Dominic Fritz
Diana Șoșoacă
Trimite răspunsul
x close