A dispărut mascarpone! Românii au alergat pe la toate supermarketurile să prindă o cutie pentru Revelion

Mulți internauți postează pe TikTok clipuri în care spun că au alergat la mai multe supermarketuri pentru a găsi mascarpone. Unii abia au găsit una-două cutii, alții n-au mai prins. Angajații din supermarketuri postează deja glume: Își pun pe spate o foaie pe care este scris: „NU! NU MAI AVEM MASCARPONE!”, astfel încât să nu fie nevoiți să răspundă iar și iar la aceeași întrebare: „AVEȚI MASCARPONE?”

Mascarpone este un tip de brânză italiană foarte cremoasă, obținută din smântână, cu o textură fină și un gust dulceag, delicat. Este din Italia, textura sa este foarte moale, aproape ca o cremă, are un gust ușor dulce, neutru, iar conținutul de grăsime este ridicat.

Se folosește cel mai des în deserturi, mai ales în tiramisu, în creme pentru prăjituri și torturi, în sosuri (de exemplu pentru paste), uneori ca bază pentru cheesecake.

Iar de Revelion, lumea aleargă după mascarpone pentru a face tiramisu. Sau cel puțin așa spun românii de pe TikTok care au făcut o cursă adevărată pentru o cutie de mascarpone.

Tiramisu, un desert tradițional italian, este pregătit de multe gospodine pentru noaptea dintre ani



Ingrediente pentru șase porții

patru ouă



zahăr 4 linguri



pișcoturi 400 g



brânză mascarpone 250 g



cafea neagră 3 cești



cacao 2 linguri

Preparare tiramisu

Într-un bol se amestecă bine gălbenușurile de ou cu zahărul până se deschid la culoare.

Se adaugă apoi crema mascarpone și se omogenizează amestecul. Într-un bol separat se bat albușurile de ou până se umflă. Se toarnă albușurile peste amestecul cu mascarpone și se întorc ușor cu lingura până la încorporare. Nu folosiți mixerul pentru că albușurile se vor lăsa.

Pișcoturile se înmoaie puțin pe ambele părți în cafea (în care se poate turna și puțin coniac sau rom pentru un gust mai bun), după care se așează într-o tavă, fără spații goale între ele.

După primul strat de pișcoturi, se toarnă peste ele cremă. Apoi, se pune un alt strat de pișcoturi, îmbibate de asemenea în cafea și deasupra ce a mai rămas din cremă.

Se pudrează din belșug cu cacao, astfel încât să se formeze un strat uniform. Se lasă la frigider peste noapte.

VEZI ȘI: Peștele ideal pentru Revelion 2026. Medicul Anca Hâncu, recomandare