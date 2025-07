Așa arată o casă la 1 euro în Italia, abia cumpărată. Imagini din interior. ”Am avut noroc din nou”

George Laing este un om de afaceri englez, comerciant de antichități și renovator de proprietăți, cunoscut că transformă casele la 1 euro din Sicilia în bijuterii.

Recent, în 26 iulie, el a achiziționat o nouă casă la doar 1 euro, publicând imagini din interiorul locuinței. ”Următoarea mea aventură cu o casă de 1€ începe!” spune el, care deja a început renovarea, cerând sfaturi utile pe Facebook.

”Felicitări. Este fantastic. Va fi un proiect distractiv, cu unele provocări, dar extrem de satisfăcător la final” i-a scris un internaut, la care a răspuns: ”Faptul că mă concentrez pe soluții în loc de probleme îmi menține atitudinea pozitivă!”.

Poate părea un vis frumos să te muți și să renovezi o astfel de casă la 1 euro, care-ți oferă posibilitatea să locuiești în însorita Italie, dar imagini din interior nu au nicio treabă cu străzile pietruite, înghețata și apusurile calde. O casă la 1 euro, după cum prea bine se poate observa, înseamnă foarte multă muncă, investiții și ajutor specializat în ceea ce privește problemele structurale, precum și utilitățile. Surprizele pot apărea la orice pas, într-o asftel de casă.

După ce s-a apucat de renovat, el a descoperit, în subsol, podeaua de piatră originală, a casei:

”Am avut noroc din nou. Greu de văzut cu iluminatul slab dar sub 2 inci de pământ am descoperit că există podeaua originală mare din piatră (la subsolul meu) de când ar fi fost construită casa prima dată! Plănuiam să torn beton, dar nu știam că am podea! Acest lucru va arăta super odată curățat!”.

