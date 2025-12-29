Previziuni astrale. Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele zilei.
Luna va trece din Berbec în Taur, iar Mercur din Săgetător se apropie de un careu cu Saturn din Pești.
S-ar putea să te ocupi de multe activități pe ultima sută de metri. Sau să te plictisești foarte repede chiar de lucrurile sau obiceiurile pe care tu le-ai ales.
Prima parte a zilei s-ar putea să nu îți priască. Însă, a doua s-ar putea să te ia prin surprindere. Pentru că vei fi destul de empatic sau tolerant.
Nu vei primi validarea celorlalți și îți vei face numeroase gânduri. Bineînțeles, unele mai exagerate. Încearcă să rămâi cât mai pragmatic.
Vei învăța că este important să ai încredere în oameni. Să le oferi o șansă și doar după ce ți-au greșit, să nu îi mai respecți.
Poate fi una dintre acele zile în care nu suporți conflictele, tensiunea și atmosfera încărcată. Vei face tot ce îți stă în putință să menții armonia.
Mercur se apropie de un careu cu Saturn. S-ar putea să nu te înțelegi cu membrii familiei. Tu vei dori ceva, ei se vor opune total dorințelor tale.
Astrele îți recomandă să fii mai curios, să nu te bazezi pe puținele detalii primite. În special, în chestiunile familiei sau în cele de la locul de muncă.
Te poți motiva să fii mai chibzuit și chiar vei reuși. O zi bună pentru cercetare, pentru a căuta prețuri mai bune și pentru a interacționa cu oamenii dragi.
Ți se pare că totul decurge prea încet. Și te vei poticni de mai multe ori până vei rezolva chestiunile zilei. Încearcă să nu fii prea tendențios în discuții.
S-ar putea să dai crezare unor zvonuri fără să le verifici. Astrele îți recomandă să nu crezi tot ce ți se spune. Nu toată lumea este de bună credință.
Începi ziua cu multe planuri, dar îți dai seama pe parcurs că nu ai energie pentru toate. Sau că, pur și simplu, încă nu este momentul acetora.
Discuțiile de la locul de muncă vor fi inconfortabile. Partenerul s-ar putea să își impună punctul de vedere, și bineînțeles că te vei simți neglijat.
