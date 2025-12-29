€ 5.0890
Horoscop 29 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data actualizării: 08:38 29 Dec 2025 | Data publicării: 08:36 29 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 29 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

ilustratie cerc zodiacal Sursă foto: Freepik
 

Previziuni astrale. Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele zilei.

Luna va trece din Berbec în Taur, iar Mercur din Săgetător se apropie de un careu cu Saturn din Pești.

Horoscop 29 decembrie 2025 Berbec

S-ar putea să te ocupi de multe activități pe ultima sută de metri. Sau să te plictisești foarte repede chiar de lucrurile sau obiceiurile pe care tu le-ai ales.

Horoscop 29 decembrie 2025 Taur

Prima parte a zilei s-ar putea să nu îți priască. Însă, a doua s-ar putea să te ia prin surprindere. Pentru că vei fi destul de empatic sau tolerant.

Horoscop 29 decembrie 2025 Gemeni

Nu vei primi validarea celorlalți și îți vei face numeroase gânduri. Bineînțeles, unele mai exagerate. Încearcă să rămâi cât mai pragmatic.

Horoscop 29 decembrie 2025 Rac

Vei învăța că este important să ai încredere în oameni. Să le oferi o șansă și doar după ce ți-au greșit, să nu îi mai respecți.

CITEȘTE ȘI Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie

Horoscop 29 decembrie 2025 Leu

Poate fi una dintre acele zile în care nu suporți conflictele, tensiunea și atmosfera încărcată. Vei face tot ce îți stă în putință să menții armonia.

Horoscop 29 decembrie 2025 Fecioară

Mercur se apropie de un careu cu Saturn. S-ar putea să nu te înțelegi cu membrii familiei. Tu vei dori ceva, ei se vor opune total dorințelor tale.

Horoscop 29 decembrie 2025 Balanță

Astrele îți recomandă să fii mai curios, să nu te bazezi pe puținele detalii primite. În special, în chestiunile familiei sau în cele de la locul de muncă.

Horoscop 29 decembrie 2025 Scorpion

Te poți motiva să fii mai chibzuit și chiar vei reuși. O zi bună pentru cercetare, pentru a căuta prețuri mai bune și pentru a interacționa cu oamenii dragi.

Horoscop 29 decembrie 2025 Săgetător

Ți se pare că totul decurge prea încet. Și te vei poticni de mai multe ori până vei rezolva chestiunile zilei. Încearcă să nu fii prea tendențios în discuții.

Horoscop 29 decembrie 2025 Capricorn

S-ar putea să dai crezare unor zvonuri fără să le verifici. Astrele îți recomandă să nu crezi tot ce ți se spune. Nu toată lumea este de bună credință.

Horoscop 29 decembrie 2025 Vărsător

Începi ziua cu multe planuri, dar îți dai seama pe parcurs că nu ai energie pentru toate. Sau că, pur și simplu, încă nu este momentul acetora.

Horoscop 29 decembrie 2025 Pești

Discuțiile de la locul de muncă vor fi inconfortabile. Partenerul s-ar putea să își impună punctul de vedere, și bineînțeles că te vei simți neglijat.

