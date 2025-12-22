Ce aduce Sezonul Capricornului pentru fiecare zodie până pe 20 ianuarie 2026

Pe 21 decembrie 2025, odată cu Soltițiul de iarnă, a debutat și Sezonul Capricornului, care va dura până pe 20 ianuarie 2026.

După Sezonul Săgetătorului, în care am devenit mai moraliști și filosofi, iată că trecem în cel al Capricornului. Guvernat de Saturn, acest sezon ne ne va face mai obiectivi, pragmatici și dornici să acceptăm realitatea așa cum este ea. De această dată, Sezonul Capricornului va fi unul mai special. Pentru că Venus, Marte și Mercur se vor afla în același semn. Chiar în prima săptămâna a anului 2026, se va forma o triplă conjuncție Soare-Venus-Marte. Se pare că astrele vor ca trecerea dintre ani să fie una serioasă.

Când Soarele tranzitează o zodie înseamnă că vom resimți cu toții energia zodiei respectivă, întrucât poziția Soarelui arată zodia într-o astrogramă. Intrarea Soarelui într-un semn arată felul în care se schimbă energia, se schimbă lumina. Imaginează-ți că ai o casă cu 12 camere, Din lună în lună, Soarele luminează câte o cameră. Soarele este cea mai mare stea din sistemul nostru solar și simbolizează viață, energie, vitalitate.

Berbec/Ascendent în Berbec

Soarele va tranzita casa a zecea, a carierei și a statutului. Acolo, unde se va întâlni și cu Marte, propriul guvernator. Altfel spus. până pe 20 ianuarie, vei fi destul de ambițios, curajos și mai popular. Vei reuși să iei decizii dure care pot crea șocuri pe plan profesional. Însă, se vor dovedi a fi necesare. Unii dintre voi vor fi mai autoritari ca de obicei.

Taur/Ascendent în Taur

Soarele va tranzita casa a noua, unde se va întâlni și cu Venus, propriul guvernator. Atenția ta va fi îndreptată către călătorii, studii, chestiuni logistice sau legale. De asemenea, urmează o perioadă bună pentru cei care vor să se mute, să organizeze evenimente sau se conecteze cu alte culturi.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Soarele va tranzita casa a opta, acolo unde va intra, pe 2 ianuarie, și Mercur, guvernatorul tău. Am putea spune că finalul anului 2025 nu va fi neapărat pe placul tău. ȘI implicit și începutul lui 2026. Resursele tale vor fi limitate. Vei dori să petreci timpul departe de ochii lumii. ȘI te vei feri de orice tip de criză.

Rac/Ascendent în Rac

Soarele va tranzita casa a șaptea, alături de trio-ul Mercur-Venus-Marte. Atenția ta va fi îndreptată către relațiile personale, în primul rând. Acum, acest sezon va fi precum o resursă sau o vulnerabilitate pentru tine. Cu ocazia sărbătorilor, vei face tot posibilul să le fie bine celor dragi, în special partenerului. Dar, în timp, îți vei da seama că te sacrifici deși nu ți-a cerut nimeni asta. Deci trebuie să păstrezi anumite limite.

Leu/Ascendent în Leu

Soarele, guvernatorul tău, va tranzita casa a șasea. Aceste sărbători nu le vei petrece ca altădată. De fapt, cu greu le vei simți. Pentru că volumul de muncă sau de treburi gospodărești va fi inuman. Și din păcate, nici nu prea vei fi ajutat. Cel mai bine ar fi să simplifici programul, astfel vei evita stresul suplimentar. La începutul anului, sunt recomandate investigațiile medicale de prevenție.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Soarele va tranzita casa a cincea. O veste bună! De ce? Pentru că este unul dintre cele mai bune tranzite pentru iubire, distracție, creativitate, generozitate, romantism, pasiuni și pentru a fi în centrul atenției! Cu alte cuvinte, cu puțin efort, veți începe anul 2026 într-un mod memorabi. Unii dintre voi vor reuși să facă haz de necaz în timpul oricărei provocări.

Balanță/Ascendent în Balanță

Soarele va tranzita casa a patra. Și se va alătura trio-ului Mercur-Venus-Marte, Toată atenția foarte va fi îndreptată către gospodărie, familie și regăsirea păcii interioare. Până pe 20 ianuarie, vei încerca să îți dai seama ce contează cu adevărat: cariera sau familia. Unii dintre voi se pot muta, își pot redecora locuința sau pot îmbunătăți relațiile cu rudele.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Soarele va tranzita casa a treia. Și cum acolo se va afla și Marte, propriul guvernator, este clar că până pe 20 ianuarie nu vei avea liniște. Urmează multiple drumuri, chestiuni administrative, documente de întocmit, proceduri de urmat, diverse decizii minore de luat. În plus, dacă veți acorda atenție comunicării, multe se vor rezolva în timp util. Discuțiile cu frații sau alte persoane apropiate vor fi mai provocatoare.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Soarele va tranzita casa a doua, a banilor. Acest tranzit simplu nu aduce de obicei multe probleme. Însă, de data aceasta, până pe 20 ianuarie, ai parte și de Marte în aceeași casă. Deci urmează o perioadă riscantă din punct de vedere financiar. S-ar putea sa exagerezi cu generozitatea de sărbători, iar la începutul anului să încerci să funcționezi cu mai puțini bani. Poate este nevoie de o nouă strategie legată de bugetul personal.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

În primul rând, îți spunem la mulți ani! Pentru că urmează aniversarea ta! Soarele îți aduce energie, vitalitate, curaj, dorința de a începe proiecte, grijă suplimentară pentru propria persoană. ȘI cum te vizitează și Marte, Venus și Mercur, putem spune că vei fi destul de conștient de ceea ce îți dorești să lași în urmă și ce să obții în 2026. Astrele te invitâ să profiți de orice oportunitate care ți se va oferi. Chiar dacă este vorba doar de un eveniment distractiv.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Soarele va tranzita casa a douăsprezecea. Și pe acolo trec Marte, Venus și Mercur. Până pe 20 ianuarie, vei simți să stai mai retras. Să te ferești de aglomerație, gălăgie și întâlniri neprevăzute. Pur și simplu, ai nevoie de multă odihnă, liniște, de relaxare și încheierea unor colaborări care nu îți mai aduc nimic bun. De asemenea, vei fi printre cei mai interesați de starea sănătății tale.

Pești/Ascendent în Pești

Soarele va tranzita casa a unsprezecea. Și putem spune că vei încheia 2025 și vei începe 2026 cu mult optimism! Acest sezon va beneficia și de prezențele lui Marte, Venus și Mercur. Vei fi mai sociabil ca niciodată, vei reuși să vezi jumătatea plină în orice și te vei lăsa purtat de viață. Astrele îți recomandă să îți faci noi planuri și să cauți aliați pentru îndeplinirea acestora.