Apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Ciudatul caz al unui manager de presă: Laura Sgaverdea

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, situația ar fi una mai veche, preluată din trecut. Instalațiile ar fi existat de ani de zile, apa ar fi curs, gazele ar fi fost furnizate, fără ca beneficiarul să își pună problema unor nereguli sau a obligației de plată, susțin surse apropiate cazului. Abia recent au fost inițiate controale suplimentare, inclusiv la sistemul de alimentare cu gaz.



Cazul vizează un manager al unei instituții publice de presă, ceea ce ridică întrebări suplimentare. Presa locală a relatat pe larg subiectul, iar persoana vizată a declarat că nu ar fi avut cunoștință despre eventualele probleme, susținând că nu și-a pus problema existenței unor avantaje necuvenite.



Suspiciunile legate de instalația de gaz au apărut în urma unui control efectuat de operatorul de distribuție Delgaz Grid, care a confirmat oficial că a realizat o verificare la imobil. Fără a se stabili vinovății, situația semnalată ridică noi semne de întrebare, mai ales în contextul precedentului creat de cazul Aquacaraș.

După cele două episoade distincte, apa și, acum, gazul, se conturează o problemă de interes public care depășește aspectele tehnice.

Vorbim totuși despre o jurnalistă, cu ani de experiență, de investigații, care nu s-a gândit de ce nu plătește nimic. Instalația exista, apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Acum, probabil, va fi un control și la curent. Practic, așa ceva nu se întâmplă la oricine. Este vorba despre un manager al unei instituții media. Presa locală scrie despre acest subiect, dar ea susține că nu a avut cunoștință. Spune că nu știa. E ca un copil care vede că primește bomboane gratis de Crăciun și nu își pune întrebări.

