€ 5.0943
|
$ 4.3130
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3130
 
DCNews Stiri Apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Ciudatul caz al unui manager de presă: Laura Sgaverdea
Data actualizării: 10:01 05 Feb 2026 | Data publicării: 10:00 05 Feb 2026

Apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Ciudatul caz al unui manager de presă: Laura Sgaverdea
Autor: Ioana Dinu

Laura Sgaverdea Laura Sgaverdea

Cazul managerului de radio din Reșița, Laura Sgaverdea, revine în atenția publică, după ce, la scurt timp de la scandalul legat de branșamentul neconform la rețeaua de apă, au apărut suspiciuni privind conformitatea instalației de alimentare cu gaz metan a aceleiași proprietăți.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, situația ar fi una mai veche, preluată din trecut. Instalațiile ar fi existat de ani de zile, apa ar fi curs, gazele ar fi fost furnizate, fără ca beneficiarul să își pună problema unor nereguli sau a obligației de plată, susțin surse apropiate cazului. Abia recent au fost inițiate controale suplimentare, inclusiv la sistemul de alimentare cu gaz.


Cazul vizează un manager al unei instituții publice de presă, ceea ce ridică întrebări suplimentare. Presa locală a relatat pe larg subiectul, iar persoana vizată a declarat că nu ar fi avut cunoștință despre eventualele probleme, susținând că nu și-a pus problema existenței unor avantaje necuvenite.


Suspiciunile legate de instalația de gaz au apărut în urma unui control efectuat de operatorul de distribuție Delgaz Grid, care a confirmat oficial că a realizat o verificare la imobil. Fără a se stabili vinovății, situația semnalată ridică noi semne de întrebare, mai ales în contextul precedentului creat de cazul Aquacaraș.

După cele două episoade distincte, apa și, acum, gazul, se conturează o problemă de interes public care depășește aspectele tehnice. 

Vorbim totuși despre o jurnalistă, cu ani de experiență, de investigații, care nu s-a gândit de ce nu plătește nimic. Instalația exista, apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Acum, probabil, va fi un control și la curent. Practic, așa ceva nu se întâmplă la oricine. Este vorba despre un manager al unei instituții media. Presa locală scrie despre acest subiect, dar ea susține că nu a avut cunoștință. Spune că nu știa. E ca un copil care vede că primește bomboane gratis de Crăciun și nu își pune întrebări.

VEZI ȘI: Laura Sgaverdea, manager de radio, acuzată că ar fi furat ani de zile apă din rețeaua publică 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Laura Sgaverdea
apa
gaze
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Propunerea de ridicare a interdicției pentru Rusia în competițiile sportive internaționale, respinsă
Publicat acum 3 minute
Republica Moldova își schimbă ambasadorul în România. Mihail Mîțu preia mandatul de la Victor Chirilă
Publicat acum 13 minute
Boala venoasă cronică, simptome și tratament. Toni Feodor, la Academia de Sănătate
Publicat acum 19 minute
Panou sticlă bucătărie: diferența dintre rolul decorativ și protecția antistropi
Publicat acum 19 minute
Fraudă de 1,4 milioane de euro cu identități generate de AI: „mame” românce inexistente au primit alocații pentru familii numeroase
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Produs de la Kaufland, retras de pe rafturi. ANSVSA: Dacă ați cumpărat, nu consumați
Publicat acum 57 minute
Donald Trump întinde o mână României. Mesajul Ambasadei SUA la București
Publicat acum 4 ore si 50 minute
Horoscop 5 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Bolojan, influențat sau rău intenționat? Năsui (USR) spune cine sunt consilierii premierului: Asta e tragedia!
Publicat acum 2 ore si 18 minute
Apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Ciudatul caz al unui manager de presă: Laura Sgaverdea
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close