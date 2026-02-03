Statul colectează contribuții la sănătate obligatorii, dar refuză să plătească prima zi de concediu medical. Avocatul Poporului îl acuză, la CCR, de deturnare de scop a fondurilor

Avocatul Poporului a sesizat astăzi CCR în legătură cu neconstituţionalitatea prevederilor articolului II din Ordonanta de urgenţă nr. 91/2025 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, considerând că acesta ”contravin prevederilor constitutionale, ale articolul 1 alin 5 referitor la principiul securităţii juridice şi al previzibilităţii normei, articolul 34 privind ocrotirea sănătăţii, articolul 44 privind dreptul de proprietate privată şi articolul 47 referitor la protecţia socială a cetăţenilor, precum şi articolul 115”, arată un comunicat de presă.

Prima zi de concediu medical, la CCR

Avocatul Poporului continuă prin a sublinia că pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027, indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (...) privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (...) se calculează şi se plătesc prin diminuarea cu o zi şi se suportă de către angajator, din a 2-a zi până inclusiv în a 6-a zi de incapacitate temporară de muncă (...) şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând ziua următoare celor suportate de angajator, până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia. În cazul indemnizaţiilor suportate integral potrivit legii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, acest lucru se realizează din a 2-a zi a incapacităţii temporare de muncă.

Contribuții plătite, dar cu prima zi de concediu medical cum rămâne?

Acelaşi articol mai prevede că perioadele de diminuare a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit precizărilor mai sus menţionate constituie stagiu de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, cu menţinerea calităţii de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Modalitatea de punere în aplicare a prevederilor alineatului 1 se aprobă prin normele de aplicare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă, respectiv 1 februarie 2026.

Potrivit sesizării Avocatului Poporului, CCR a reţinut, în jurisprudenţa sa recentă că, pentru a beneficia de asigurare de sănătate, trebuie plătită o ”primă” de asigurare, denumită contribuţia de asigurări sociale de sănătate, care are o destinaţie specială, iar sumele rezultate se constituie venit la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS).

Neplata primei zile de concediu medical, contestată

”Astfel, plata contribuţiei garantează persoanei în cauză, salariat sau pensionar, calitatea de asigurat la sistemul public de sănătate. Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar, iar protejarea asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident şi asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu se realizează pe baza participării obligatorii la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea FNUASS din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, arată Avocatul Poporului.

Sursa citată menţionează că, în considerentele aceleiaşi decizii, Curtea a stabilit: "Consacrarea prin lege a asigurărilor sociale presupune drepturi şi obligaţii atât pentru asigurat, cât şi pentru stat, esenţială fiind acoperirea unui risc în cazul producerii anumitor evenimente ce privesc sănătatea asiguraţilor. Dreptul la ocrotirea sănătăţii impune stabilirea riscurilor asigurate într-o manieră care să protejeze viaţa şi integritatea corporală".

Statul, sub acuzare pentru concedii medicale

Totodată, Curtea Constituţională a reţinut că "plata contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate asigură atât finanţarea sistemului de sănătate, cât şi accesul la servicii medicale pentru asiguraţi, precizează Avocatul Poporului.

„Cu alte cuvinte, contribuind la FNUASS, contribuabilii beneficiază, atunci când au nevoie, de consultaţii gratuite la medicul de familie, medicamente gratuite sau compensate, investigaţii medicale şi spitalizare. Având în vedere aceste repere jurisprudenţiale, observăm că întrucât plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este obligatorie şi conferă persoanei calitatea de asigurat, iar Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate este constituit tocmai pentru a proteja asiguraţii în caz de boală, rezultă că statul, prin mecanismele sale legale şi instituţionale, are obligaţia de a asigura plata prestaţiilor aferente acestei protecţii, inclusiv a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, că expresie a dreptului asiguratului la beneficii corespunzătoare contribuţiei achitate”, arată sursa citată.