DCNews Stiri De la maxime istorice la prăbușire: Aurul și argintul au scăzut brusc
Data publicării: 14:49 02 Feb 2026

De la maxime istorice la prăbușire: Aurul și argintul au scăzut brusc
Autor: Dana Mihai

De la maxime istorice la prăbușire: Aurul și argintul au scăzut brusc - Freepik De la maxime istorice la prăbușire: Aurul și argintul au scăzut brusc - Freepik

Prețurile aurului și ale altor metale au scăzut brusc.

Prețurile aurului și ale altor metale au scăzut brusc vineri, după ce nominalizarea lui Kevin Warsh în funcția de președinte al Rezervei Federale a pus capăt unui raliu spectaculos, care a dus în această săptămână argintul, cuprul și platina la maxime istorice, potrivit Financial Times.

Aurul, care urcase joi până aproape de 5.600 de dolari, s-a prăbușit vineri cu până la 11%, continuând o evoluție extrem de volatilă. Această "plimbare pe montagne russe" a propulsat aurul către noi recorduri, pe fondul căutării de active-refugiu de către investitori, în contextul turbulențelor globale și al temerilor legate de inflație.

Argintul și aurul s-au prăbușit.

Corecția puternică s-a resimțit vineri în întregul sector al metalelor prețioase, argintul care a crescut anul acesta chiar mai accelerat decât aurul, înregistrând o scădere record de 26% într-o singură zi, în timp ce platina a pierdut 18%.

"Este un comportament clasic de vârf de piață", a declarat Tom Price, analist de mărfuri la Panmure Liberum.

"Există confuzie și incertitudine. Toată lumea caută claritate."

Citește și: Prețurile record la aur îi fac pe chinezi să ia cu asalt automatele care schimbă bijuteriile în bani / Video

Mișcările bruște de joi și vineri au încheiat o lună care a fost "cea mai volatilă lună din istoria metalelor prețioase", a afirmat Nicky Shiels, analist la MKS Pamp.

Tulburările globale, de la Venezuela la Groenlanda și Iran, precum și îngrijorarea tot mai mare legată de impredictibilitatea președintelui american Donald Trump i-au determinat pe investitori să se refugieze în metale prețioase.

"Lucruri de neconceput se întâmplă zilnic", a spus Shiels. "Raliul a fost, în mod evident, prea rapid și prea puternic", a adăugat ea.

O Fed mai dură ar putea tempera inflația

Unii investitori susțin că o Fed condusă de Warsh, considerat un economist mai ortodox decât alți potențiali candidați, ar putea adopta o politică mai fermă în ceea ce privește controlul inflației. Temerea legată de deprecierea dolarului a fost unul dintre principalele argumente ale susținătorilor aurului în ultimul an.

Acțiunile companiilor miniere de metale prețioase au scăzut și ele puternic după un raliu de mai multe luni. Titlurile Newmont și Barrick Mining, listate la New York, au închis în scădere cu 11,5%, respectiv 12,1%, în timp ce Fresnillo, listată la Londra, a pierdut 6,1%.

În Asia, măsurile adoptate de Bursa de Mărfuri Futures din Shanghai pentru a tempera raliul metalelor încep, de asemenea, să își facă simțite efectele. SHFE a anunțat că a suspendat vineri 10 grupuri de conturi de tranzacționare, după ce joi avertizase participanții la piață să ia măsuri pentru a „investi rațional” și a menține stabilitatea pieței.

Volatilitate ridicată, avertizează analiștii

„Este de așteptat o volatilitate ridicată, având în vedere evoluțiile extreme ale prețurilor care au precedat această corecție”, a declarat Arun Sai, strateg senior multi-active la Pictet Asset Management. Compania își menține însă convingerea că aurul va beneficia în continuare de diversificarea rezervelor băncilor centrale și a altor investitori.

Charles-Henry Monchau, director de investiții la banca elvețiană Syz, a afirmat că scăderile par să reflecte o „capitulare a cumpărătorilor”, după cele mai extreme mișcări ale aurului raportate la media sa pe termen lung din ultimele decenii.

Acest fapt, alături de creșterea volatilității implicite, sugerează „că piața este excesiv de supra-cumpărată pe termen scurt, ceea ce impune o abordare mai prudentă”, a adăugat el.

