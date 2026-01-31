€ 5.0961
DCNews Stiri Familiile victimelor din Crans-Montana cer dreptate, la o lună de la tragedie: „Vreau să știu de ce fiul meu nu a putut să iasă de acolo”
Data actualizării: 23:56 31 Ian 2026 | Data publicării: 21:24 31 Ian 2026

Familiile victimelor din Crans-Montana cer dreptate, la o lună de la tragedie: „Vreau să știu de ce fiul meu nu a putut să iasă de acolo”
Autor: Iulia Horovei

victime crans-montana Mama unei victime ține o pancartă cu fotografiile fiului său, decedat în incendiul din Crans-Montana. Sursa foto: Agerpres

Sute de persoane au participat la un marș al tăcerii pentru a cere dreptate, la o lună de la incendiul din Crans-Montana, soldat cu 40 de morți, majoritatea adolescenți.

La o lună după incendiul soldat cu numeroase victime într-un bar din Crans-Montana, sute de persoane au participat sâmbătă, 31 ianuarie, la un marş al tăcerii în Lutry, pentru a cere „justiţie şi adevăr”, după moartea a 40 de persoane, majoritatea adolescenți, în incendiul din această stațiune din vestul Elveţiei, relatează AFP, conform Agerpres.

Sute de oameni se adună pentru a aduce un omagiu victimelor tragediei din Crans-Montana și pentru a cere dreptate și adevăr, Lutry, Elveția, 31 ianuarie 2026. Le Constellation în timpul sărbătorii de Anul Nou din stațiunea Crans-Montana din Alpii Elvețieni. Sursa foto: Agerpres

Persoane prezente la evenimentul organizat în amintirea victimelor din incendiul din Crans-Montana

Părinții victimelor cer dreptate

În fruntea procesiunii, părinţi şi apropiaţi ai celor defuncţi mergeau în spatele unui imens banner alb cu înscrisul „Omagiu victimelor de la Crans-Montana. Justiţie şi adevăr!”.

Unii participanţii aveau trandafiri albi în mână, iar alţii pancarte pe care se putea citi „Nu sunteţi singuri!”. Mulţi aveau lacrimi în ochi. Pe parcursul marşului, numeroase persoane s-au alăturat procesiunii, pornită la începutul după-amiezii de la stadionul de fotbal al FC Lutry, care a pierdut şapte tineri rezidenţi în acest incendiu.

O persoană plânge în timpul omagiului organizat pentru victimele tragediei din Crans-Montana și pentru a cere dreptate și adevăr, Lutry, Elveția, 31 ianuarie 2026. Le Constellation în timpul sărbătorii de Anul Nou din stațiunea Crans-Montana din Alpii Elvețieni. Sursa foto: Agerpres

O femeie prezentă la eveniment izbucnește în plâns

Pe gardul complexului sportiv, vântul flutura o mulţime de panglici albe cu mesaje destinate victimelor din Lutry.

Pe gardul complexului sportiv, vântul flutura o mulţime de panglici albe cu mesaje destinate victimelor din Lutry. Sursa foto: Agerpres

„Astăzi încă nu cunoaştem adevărul. Vreau să ştiu de ce copiii noştri, printre care şi fiul meu, nu au putut să iasă de acolo”, a spus Laetitia Brodard-Sitre, mama lui Arthur, decedat la 16 ani.

Sute de oameni se adună pentru a aduce un omagiu victimelor tragediei din Crans-Montana și pentru a cere dreptate și adevăr, Lutry, Elveția, 31 ianuarie 2026. Le Constellation în timpul sărbătorii de Anul Nou din stațiunea Crans-Montana din Alpii Elvețieni. Sursa foto: Agerpres

Mama unei victime ține un copil în brațe, în timp ce aproximativ o mie de oameni se adună pentru a aduce un omagiu victimelor tragediei din Crans-Montana și pentru a cere dreptate și adevăr, Lutry, Elveția, 31 ianuarie 2026. Le Constellation în timpul sărbătorii de Anul Nou din stațiunea Crans-Montana din Alpii Elvețieni. Sursa foto: Agerpres

Mama unei victime ține un copil în brațe, în timpul evenimentului organizat ca omagiu pentru victimele tragediei din Crans-Montana

40 de victime în incendiul din Crans-Montana, majoritatea adolescenți

Produsă în noaptea de Revelion, cumplita tragedie a făcut 40 de morţi şi 116 răniţi, în principal adolescenţi şi tineri adulţi. Incendiul a fost provocat, potrivit anchetei, de scânteile unor lumânări de pe sticle de şampanie care au aprins spuma izolatoare fonică de pe tavanul barului Le Constellation.

Oamenii cer o anchetă „clară şi obiectivă, cu persoane competente”. De la începutul cazului, procuratura cantonului Valais este acuzată de lentoare şi laxism, în special în ceea ce priveşte cuplul proprietar al barului, care face obiectul unei anchete pentru „omucidere din neglijenţă”, printre altele.

După ce s-au oprit în faţa bisericii din localitate, unde clopotele au sunat mai bine de 5 minute, mulţimea a depus multe flori, apoi a aplaudat îndelung înainte de a scanda la unison: „Niciodată mai mult aşa ceva!”.

Sute de oameni se adună pentru a aduce un omagiu victimelor tragediei din Crans-Montana și pentru a cere dreptate și adevăr, Lutry, Elveția, 31 ianuarie 2026. Le Constellation în timpul sărbătorii de Anul Nou din stațiunea Crans-Montana din Alpii Elvețieni. Sursa foto: Agerpres

Persoane prezente la evenimentul organizat în amintirea victimelor din incendiul din Crans-Montana

Citește și: Când banii pot cumpăra totul, nu și viața: Proprietarul barului din Crans-Montana, eliberat pe cauțiune

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Crans-Montana
incendiu
Le Costellation
elvetia
Comentarii

