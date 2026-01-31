Cum anxietatea transformă viitorul într-o hartă a fricii: între scenarii imaginare și realitate

Anxietatea este o stare emoțională complexă și universală, caracterizată prin neliniște, îngrijorare, frică și anticipare exagerată a unor amenințări viitoare.
Ea nu este doar o reacție fiziologică sau psihică trecătoare, ci implică o serie de procese cognitive care ne influențează profund modul în care ne proiectăm în viitor. În termeni psihologici, anxietatea devine un filtru mental prin care mintea generează o „hartă a viitorului” dominată de scenarii negative anticipative; cu alte cuvinte, anticipăm nu doar ce se va întâmpla, ci mai ales ce „ar putea merge prost”.
Psihologul clinician Bogdan Cotiga afirmă că anxietatea „nu este doar teamă de viitor — este tendința de a crea un viitor bazat pe pericole potențiale, apoi de a trata aceste construcții mentale ca și cum ar fi sigure”. Din această perspectivă, anxietatea construiește viitorul ca pe o hartă în care fiecare drum pare presărat cu obstacole și capcane — scenarii pe care individul, ca autor și cititor al propriei hărți mentale, ajunge să le trateze ca pe realități iminente.”
Din perspectiva clinică, anxietatea și tulburările de anxietate sunt printre cele mai frecvente afecțiuni mintale la adulți: între 10% și 14% dintre adulți îndeplinesc criteriile unui diagnostic de tulburare de anxietate într-un an. Aceasta include fobii specifice, anxietate generalizată, atacuri de panică sau alte forme de răspuns persistent de frică și îngrijorare.
de Anca Murgoci