Stiri

Patru români riscă să rămână fără adăpost în Italia: „Lăsați-ne să stăm măcar până trece iarna"
Data actualizării: 23:36 29 Ian 2026 | Data publicării: 23:36 29 Ian 2026

Patru români riscă să rămână fără adăpost în Italia: „Lăsați-ne să stăm măcar până trece iarna”
Autor: Alexandra Curtache

cersetor_om_fara_adapost Foto cu rol ilustrativ. Sursa: Pixabay

Patru români care trăiesc în corturi improvizate într-un parc din Italia riscă să ajungă din nou pe drumuri, după ce autoritățile locale au anunțat desființarea taberei ilegale: „Dacă ne alungă, vom dormi în gară”, spune Maria, una dintre femeile care locuiesc acolo.

O tabără improvizată de mai multe persoane fără adăpost din Travesio, Italia, amplasată sub zidurile istorice ale orașului, se află din nou în centrul atenției autorităților locale și al comunității.

Acolo locuiesc de luni de zile patru români, care spun că nu deranjează pe nimeni și cer doar să fie lăsați să treacă de frigul crunt al iernii.

„Dacă ne alungă, vom dormi în gară”

După anunțul unei posibile evacuări a taberei, Maria, care locuiește în parcul de lângă zidurile Via Zancan, cere ajutor: „Dacă ne dau afară de acolo, va trebui să dormim în gară, în frig”, spune ea conform presei italiene.

„Sper să nu ne alunge. Știm că nu putem rămâne acolo, dar dacă ne distrug din nou corturile, vom fi nevoiți să dormim în aer liber, în gară”, explică aceasta cu un zâmbet melancolic, un amestec de speranță și conștientizare că anumite decizii sunt pur și simplu inevitabile.

Maria este cunoscută drept, „cerșetoarea amabilă” din piețe, despre care se știe în oraș ca este una dintre persoanele care au găsit refugiu de temperaturile înghețate ale iernii într-o pereche de corturi ilegale din Via Zancan, chiar sub zidurile din secolul al XVI-lea. În prezent, ea locuiește acolo cu o soră și doi frați, în condiții sanitare precare.

„Nu am furat niciodată nimic. Trăim din milă”

„Am venit din România acum 26 de ani și de atunci trăim pe străzi aproape tot timpul. Toți patru trăim din milă, nu am furat niciodată nimic. Facem tot ce putem pentru a supraviețui, iar ce ne rămâne trimitem în România, unde sunt copiii noștri”, mai spune femeia.

Sacrificiul nu este în zadar, este pentru a trimite toți banii pe care îi fac direct acasă, în România, unde viața era și mai grea. Între timp copiii stau cu o bunică și ea bolnavă.

„A mai rămas doar mama noastră, bunica lor, dar recent și-a pierdut piciorul din cauza diabetului. E foarte greu acolo, suntem oameni săraci și aceasta este cea mai bună șansă a noastră de a le oferi copiilor un viitor. Desigur, ne-ar plăcea să avem o casă a noastră, dar nu suntem de acord cu cei care ocupă ilegal locuințe”, explică Maria.

Sesizări din partea comunității și reacția autorităților

Povestea a atras atenția după denunțul social al președintelui comitetului Mura, Fabio Bordignon, și răspunsul consilierului pentru securitate, Diego Bonavina, care a anunțat în cele din urmă că tabăra ilegală va fi desființată.

Nu ar fi prima dată. Poliția a mai demontat recent niște corturi improvizate, unde a găsit mai mulți oameni fără adăpost. Această operațiune de curățare se desfășoară în mod regulat, în coordonare cu AcegasAps.

Serviciile sociale ale administrației au confirmat că femeia și frații ei au fost deja ajutați în trecut. Chiar săptămâna trecută, municipalitatea a anunțat extinderea adăpostului de iarnă pentru persoanele fără adăpost, cu cinci locuri suplimentare disponibile.

italia

italia
romani italia
oameni fara adapost
