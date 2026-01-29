România la limită: Franța, SUA și o decizie grea. Nicușor Dan spune ce alegem

„Noi avem o relație strategică de securitate cu SUA și o relație preponderent economică cu UE și ne dorim ca relația transatlantică să fie cât mai armonioasă cu putință. Au fost niște tensiuni, niște șocuri în ultimul an, însă ele nu au rupt această relație”, a zis Nicușor Dan.

Nicușor Dan îi dă dreptate lui Donald Trump

„Unde Donald Trump are dreptate este că decenii la rând, Europa s-a bazat pe securitatea dată de SUA și prețul economic plătit pentru acest lucru a fost dezechilibrat în SUA și țările europene. Noi trebuie să începem să investim în apărare. Colaborarea cu SUA rămâne esențială”, a zis președintele României.

„Voi merge în SUA anul acesta. Nu știu exact luna. Există invitația să merg în SUA, doar că eu vreau să tratez invitația în modul cel mai serios. Există discuții pe mai multe paliere economice, pe energia din regiune, pe alte tipuri de colaborări economice și îmi doresc ca vizita chiar să aibă o substanță economică, nu doar de securitate”, a zis Nicușor Dan.

Dacă istoria ne va duce în punctul să alegem între SUA și Europa, ce vom face?

„În aceste opt luni, am avut deja niște mici alegeri pe care le-am făcut, uitându-ne la interesul punctual pe respectiva chestiune. De exemplu, viteza cu care răspundem la Consiliul Păcii (Board of Peace). Chestiunea tarifelor din vară este un alt exemplu. Sunt mici alegeri de făcut, dar în linii mari, eu exclud acest scenariu de rupere transatlantică, nu cred că se va întâmpla așa ceva”, a zis Nicușor Dan.

Ce le spuneți celor care zic că „România este o țară mică pentru că nu ne decidem niciodată să mergem cu cineva până în pânzele albe și nu reușim să ne vedem interesul?”

Nicușor Dan a menționat că parteneriatul strategic cu Franța este în prezent funcțional, relațiile cu Germania sunt foarte bune, iar disputele bilaterale cu Austria, care riscau să afecteze parcursul României către OCDE, au fost rezolvate. De asemenea, problemele cu Comisia Europeană privind PNRR și procedura de deficit au fost gestionate.

„Eu cred că rolul președintelui nu e să obțină titluri de presă în presa internațională. În politica externă am avut niște obiective pe care aproape 100% le-am îndeplinit. A trebuit să închidem o perioadă de ezitări și promisiuni neîmplinite și de răspunsuri niciodată ferme cu privire la Franța. Au fost și nenumărate discuții privind Ghimbav. La unele discuții am zis da, la altele nu. În orice caz, parteneriatul nostru cu Franța este funcțional și nu mai există rămășițe istorice. Avem o colaborare foarte bună cu Germania. Am avut o chestiune bilaterală cu Austria care risca să ne scoată din parcursul pe OCDE. Am rezolvat-o, de asemenea. Am avut diverse probleme cu Comisia Europeană pe PNRR, pe procedura de deficit, am rezolvat de asemenea. Trebuie să mai reglăm unele chestiuni bilaterale astfel încât să fim un partener serios”, a zis Nicușor Dan la Digi 24.

