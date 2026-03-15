DCNews Stiri Există riscul ca OMV să trimită țiței românesc în Austria? Ilie Bolojan, semnal înainte de întâlnirea cu Stern: Să fie ca o ancoră în România, nu cu prețuri ca-n Vest!
Data actualizării: 23:30 15 Mar 2026 | Data publicării: 22:29 15 Mar 2026

Există riscul ca OMV să trimită țiței românesc în Austria? Ilie Bolojan, semnal înainte de întâlnirea cu Stern: Să fie ca o ancoră în România, nu cu prețuri ca-n Vest!
Autor: Roxana Neagu

motorina benzinarie carburanti Foto: Pixabay

Șeful OMV lansează scenarii negre despre situația de la pompă. Premierul Ilie Bolojan a explicat situația României.

Șeful OMV, Alfred Stern, avertizează cu privire la posibilitatea unei crize în Europa, situație în care s-ar putea să fim nevoiți să ne descurcăm fără mașini personale două zile pe săptămână. În Austria, OMV ar putea vinde combustibil cu 80 de cenți/litru, dacă statul ar renunța la accize și TVA, a mai spus el despre criza prețurilor la pompă. 

Nu lăsăm mașinile

În România, premierul Ilie Bolojan declară, la Digi24, că ”în momentul acesta și-n etapa următoare nu, dar dl. Stern, cu care mă și văd mâine, a venit cu o estimare care ține seama de o blocare a tranzitării Strâmtorii Ormuz pentru o lungă perioadă de timp”. Prim-ministrul afirmă că ”acum, lanțurile de aprovizionare nu mai funcționează, doar 10% din traficul normal prin această strâmtoare a trecut în aceste două săptămâni și este evident că țările asiatice au un deficit de aprovizionare și, ca atare, cumpără de peste tot. Astfel, a apărut o presiune suplimentară atât pe cantități cât și pe prețuri

Ilie Bolojan consideră că era inevitabilă creșterea prețurilor la combustibil, dată fiind atât latura emoțională cât și creșterea cotațiilor de pe piață: ”În momentul de față, situația este prezentă în toată lumea”. 

Presiune pe motorină

Cât despre motorina de 9 lei la pompă, premierul spune că este ”un produs deficitar în zona noastră”, așa explicându-se creșterea ”mult mai mare”, ”în timp ce benzina este sub creșterea țițeiului”. ”Presiunea mare este pe motorină, pentru că România are capacități de rafinare pe benzină mult mai mari, suntem exportatori de benzină, de aceea, presiunea în Europa, dar și-n România, este pe motorină”. 

Măsurile Guvernului în cazul carburanților

În acest context, premierul a fost întrebat ce face Guvernul în cazul motorinei. 

”Am adoptat schema de sprijin pentru transportatori. Le-am dat o predictibilitate până la finalul anului. Din costul accizei vom suporta 85 de bani, cu evaluare trimestrială. Dacă lucrurile merg într-o direcție proastă, creștem compensarea, dacă merg într-o direcție bună, o scădem. Vom face acest lucru și pentru agricultori” a declarat premierul. 

Există riscul ca OMV să trimită țiței românesc ”acasă”?

Cu privire la OMV-Petrom, Ilie Bolojan spune, în contextul întâlnirii de luni, că ”având în vedere că OMV-Petrom folosește o parte din țițeiul pe care-l produc din resursă internă, acest țiței ar trebui să fie ca o ancoră pentru a ține prețurile la un nivel suportabil ca-n România să nu avem creșteri ca-n Europa de Vest. Dacă lucrurile nu se vor liniști, va trebui să vedem ce se poate face ca să liniștim lucrurile”. 

Cât despre posibilitatea ca OMV să ia țiței din România dacă există probleme cu stocurile în Austria, Ilie Bolojan spune că ”nu se pune acum această problemă, deși companiile au un sistem complex de furnizare”, adăugând că ”România a luat măsuri ca să limiteze componenta de exporturi, în așa fel încât ceea ce este din România să fie cu prioritate pentru piața internă, iar, după ce toată piața internă este asigurată, să se poate face, din surplus, exporturi”. 

benzina
motorina
carburanti
omv
