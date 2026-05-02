Operațiunea eliminării liderului al-Qaida, Osama bin Laden, aniversată în SUA: Firul cronologic al misiunii, la 15 ani de la eveniment

Într-o zi în care cele mai multe state europene au protestat pentru drepturile muncitorilor, autoritățile de peste Ocean au marcat 15 ani de la operațiunea prin care a fost ucis liderul reţelei Al-Qaida, Osama bin Laden, pe atunci cel mai căutat terorist din lume.

Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) a SUA a subliniat momentul, vineri, 1 mai, pe conturile sale de socializare.

„Acum 15 ani (1/2 mai 2011), forţele SEAL ale Marinei SUA au atacat un complex din Abbottabad, în Pakistan, şi l-au ucis pe Osama bin Laden. Raidul a marcat sfârşitul unui efort de peste 15 ani, desfăşurat de parteneri din întreaga comunitate de informaţii, pentru a-l localiza”, a scris CIA pe contul său oficial de pe platforma X.

Firul operațiunii „Neptune Spear”

În primele ore ale zilei de 2 mai în Pakistan, încă 1 mai la Washington, un comando militar american l-a ucis pe Bin Laden, care era dat în urmărire de mai bine de un deceniu după atacurile teroriste din SUA din 11 septembrie 2001.

Într-un discurs televizat, preşedintele american de atunci, Barack Obama, a anunţat lumii moartea liderului Al-Qaida, într-una din cele mai complexe decizii de politică externă pe care le-a luat vreodată.

15 ani mai târziu, agenţia de informaţii a distribuit o serie de imagini pe care le-a publicat iniţial în 2016 pentru a marca operaţiunea, în legătură cu care mai multe întrebări au rămas fără răspuns ani de zile.

Conform unei treceri în revistă a evenimentelor, CIA a urmărit pista unui curier cheie al lui Bin Laden până la un complex din Abbottabad, la nord de Islamabad.

După luni de supraveghere, Statele Unite au pregătit un asalt chirurgical folosind replici ale complexului unde s-au antrenat forţele speciale, notează Agerpres.

Osama bin Laden, ucis în câteva minute

În august 2010, agențiile de informații americane au obținut informații conform cărora Osama bin Laden locuia într-un complex din nordul Pakistanului. Operaţiunea Neptune Spear, autorizată la 29 aprilie 2011 de președintele Barack Obama și desfășurată pe 2 mai (1 mai în SUA), a permis forțelor americane să-l localizeze şi să-l ucidă pe Bin Laden în câteva minute, chiar şi în condiţiile în care unul dintre elicopterele echipelor de comando s-a prăbuşit în timpul raidului.

Un total de 23 de Navy SEALs, comandoul de operaţiuni speciale, şi un interpret au participat la asaltul în care Bin Laden a fost ucis. De asemenea, comandoul american au ucis două dintre gărzile de corp ale teroristului, pe soţia unuia dintre ei şi pe unul dintre fiii liderului Al-Qaida.

Anunțând operațiunea reușită, președintele Obama a declarat: „Bin Laden nu a fost un lider musulman; a fost un ucigaș în masă de musulmani. Într-adevăr, al-Qaida a masacrat zeci de musulmani în multe țări, inclusiv în a noastră. Așadar, dispariția sa ar trebui salutată de toți cei care cred în pace și demnitate”.

Ulterior, cadavrul lui Bin Laden a fost aruncat în Marea Arabiei în mai 2011.

Operaţiunea de ucidere a lui bin Laden a fost urmărită cu tensiune din camera de criză a Casei Albe, aşa cum a rămas imortalizat în fotografia istorică în care Obama şi vicepreşedintele de atunci, Joe Biden, sunt văzuţi urmărind desfăşurarea operaţiunii cu expresii serioase, în timp ce lângă ei, secretarul de stat Hillary Clinton este văzută acoperindu-şi gura cu mâna, înconjurată de oficiali civili şi militari de rang înalt.

Citește și: Liderul Al-Qaeda, Zawahiri, ucis de forţele americane. Biden: S-a făcut dreptate şi acest lider terorist nu mai este

Cine a fost Osama bin Laden, liderul celei mai periculoase rețele teroriste din lume

Osama bin Laden, cunoscut și sub numele de Usama bin Laden, a fost fondatorul și primul lider general al rețelei teroriste al-Qaida.

După cum este caracterizat de FBI, Osama bin Laden „a fost un terorist violent și un criminal în masă care a folosit atentatele cu bombă și vărsarea de sânge pentru a-și atinge obiectivele extremiste”.

După ce a fondat organizația teroristă al-Qaida, el a orchestrat o serie de atacuri în mai multe țări, care au ucis mii de oameni, adesea cetățeni obișnuiți.

Rădăcinile extremiste ale lui bin Laden

Născut în 1957 în Arabia Saudită, bin Laden a fost fiul unui bogat om de afaceri saudit.

În urma invaziei Uniunii Sovietice în Afganistan la sfârșitul anului 1979, Osama bin Laden a început să ofere sprijin financiar și logistic luptătorilor islamici care luptau cu sovieticii.

În 1988, după ce forțele sovietice au fost învinse și retrase din Afganistan, bin Laden a fondat o organizație numită al-Qaida sau „Baza”, pentru a continua cauza jihadului (războiul sfânt) prin violență și agresiune.

al-Qaida a început rapid să strângă bani, să înființeze tabere de antrenament și să ofere instruire militară și de informații în zone precum Afganistan, Pakistan și Sudan. Sub conducerea lui bin Laden, al-Qaida a început să lanseze atacuri și bombardamente în diverse națiuni pentru a-și atinge scopurile violente - a împărtăși teroare în întreaga lume.

În această perioadă, Osama bin Laden devenea din ce în ce mai ostil Statelor Unite. El s-a opus prezenței militare americane în Arabia Saudită și Somalia și a căutat să alunge personalul SUA din aceste zone prin forță.

După ce și-a concentrat operațiunile în Sudan la începutul anilor 1990, Bin Laden a început să formuleze planuri de a ataca Occidentul folosind o formă tot mai letală de jihad.

Osama bin Laden și alți membri ai al-Qaida au început, de asemenea, să emită fatwa - hotărâri privind legea islamică - indicând că atacurile asupra SUA și a cetățenilor săi erau atât corecte, cât și necesare. El a declarat ulterior război deschis Statelor Unite.

Primul atac pe teritoriul american

Pe 26 februarie 1993, Ramzi Yousef - un tânăr extremist care se antrenase într-una dintre taberele lui bin Laden - a condus primul atac terorist major din Orientul Mijlociu pe teritoriul american, plasând o camionetă-capcană sub World Trade Center. Planul de a dărâma ambele turnuri a eșuat, dar șase persoane au fost ucise și peste o mie au fost rănite.

Urmărind legăturile, anchetatorii americani au descoperit și au dejucat curând un al doilea complot terorist de a bombarda o serie de obiective din New York.

FBI-ul a aflat, de asemenea, că Yousef plănuia mai multe atacuri - inclusiv bombardarea simultană a mai multor zboruri internaționale americane - în colaborare cu unchiul său, Khalid Sheikh Mohammed, care ulterior s-a alăturat al-Qaida.

În cele din urmă, Yousef a fost capturat, iar mai mulți agenți teroriști au fost arestați și închiși pentru atentatul cu bombă de la World Trade Center, adâncind disprețul lui bin Laden față de America.

În jurul anului 1996, bin Laden și susținătorii săi s-au întors în Afganistan, unde o alianță cu guvernul taliban a oferit un refugiu retras pentru al-Qaida, unde a putut antrena recruți și a planifica atacuri.

Atentate cu bombă din Africa de Est

Unul dintre principalele comploturi ale organizației teroriste s-a concretizat fatal pe 7 august 1998, când agenți al-Qaida au bombardat ambasadele SUA din Dar es Salaam, Tanzania și Nairobi, Kenya.

Atacurile aproape simultane au ucis peste 200 de cetățeni americani, kenyeni și tanzanieni și au rănit alte 4.500 de persoane.

Aceste atacuri au fost direct legate de bin Laden, care a fost pus sub acuzare pentru rolul său în atentatele cu bombă din 4 noiembrie 1998 și din nou în iunie 1999. Acuzațiile au inclus uciderea unor cetățeni americani în afara Statelor Unite, conspirație la uciderea unor cetățeni americani în afara SUA și atacuri asupra unei instalații federale soldate cu decese.

Mai mulți agenți de top ai al-Qaida au fost în cele din urmă capturați și condamnați pentru rolul lor în atentatele cu bombă. Atacurile au dus la intensificarea eforturilor antiteroriste din partea SUA și a FBI-ului, care a creat prima sa Divizie de Antiterorism în 1999.

Pe 7 iunie 1999, FBI-ul l-a plasat pe Osama bin Laden pe lista celor mai căutați zece fugari, invocând legătura sa cu atacurile din 1998 din Africa de Est.

Pe măsură ce se apropia zorii unui nou secol, al-Qaida și-a continuat atacurile violente. Unele comploturi majore au eșuat, inclusiv un plan de a bombarda aeroportul din Los Angeles în ajunul celebrărilor de Anul Nou 2000.

Totuși, la 12 octombrie 2000, teroriștii au detonat o ambarcațiune încărcată cu explozibili lângă nava militară USS Cole, în timpul unei opriri pentru alimentare în Yemen. Atacul a ucis 17 marinari și a rănit aproape 40 de membri ai echipajului, provocând daune grave navei.

Atacurile din 11 septembrie, începutul unei noi ere: Începe lupta împotriva terorismului

Între timp, bin Laden și al-Qaida complotau să atace SUA într-un mod mai direct și mai mortal.

Pe 11 septembrie 2001, teroriștii au deturnat patru avioane de linie în estul Statelor Unite. Au zburat cu trei dintre avioane în clădiri: turnurile gemene ale World Trade Center din New York și Pentagonul din Arlington, Virginia. Au prăbușit al patrulea avion într-un câmp din Pennsylvania rurală, după ce pasagerii s-au revoltat eroic. Atacurile teroriste de atunci au ucis aproape 3.000 de oameni și au rănit alte mii.

FBI și partenerii săi au aflat rapid că atacurile din 11 septembrie au fost comise de organizația teroristă a lui bin Laden. Cei 19 bărbați care au deturnat și prăbușit cele patru avioane au fost cu toții antrenați de al-Qaida, iar bin Laden a recunoscut în cele din urmă rolul său în orchestrarea atacurilor.

Ancheta care a urmat cu privire la 11 septembrie a fost cea mai amplă din istoria FBI. Atacurile au dus la schimbări ample în cadrul acestei instituții, care a făcut din prevenirea atacurilor teroriste prioritatea sa principală și a propus în mod deliberat o abordare mai anticipativă.

Pe 10 octombrie 2001, Osama bin Laden a fost adăugat pe lista recent lansată a celor mai căutați teroriști. SUA și alte națiuni s-au alăturat operațiunilor militare din Afganistan pentru a-l găsi pe el și pe alți teroriști al-Qaida, dar bin Laden a reușit să evite capturarea. Dar uciderea sa avea să vină o decadă mai târziu, când SUA reușesc să îl identifice și să îl ucidă în Pakistan.