11 septembrie, ziua care a schimbat lumea: 24 de ani de la atacurile teroriste din SUA

Se împlinesc 24 de ani de la atacurile teroriste de la 11 septembrie, o zi neagră în istoria lumii.

La 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost zguduite de cel mai sângeros atac terorist din istoria contemporană. Patru avioane de linie au fost deturnate de membrii rețelei Al-Qaeda, coordonați de Osama bin Laden. Două dintre ele s-au izbit deliberat de Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York, un al treilea a lovit sediul Pentagonului, iar cel de-al patrulea s-a prăbușit într-un câmp din Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să împiedice planul atacatorilor.

Povești uimitoare din acea zi

2.977 de persoane și-au pierdut viața atunci, dar printre consecințele tragicului eveniment se află povești uimitoare despre cum întâmplări aparent banale le-au salvat viața.

Holly Winter, originară din Denver, trebuia să fie la Turnurile Gemene împreună cu doi prieteni de la facultate, originari din Chicago și New York, însă mama ei a insistat să o viziteze în acea dimineață - decizia de a amâna călătoria avea să-i salveze viața.

Brenda Christensen, care în fiecare an participa la un tur de afaceri în Turnuri, a decis în 2001 să plece în vacanță, evitând astfel să fie în clădire în momentul atacului.

Și James Stefurak a întârziat neobișnuit la muncă în dimineața de 11 septembrie și, astfel, nu a ajuns la timp pentru a fi prins în Turnurile Gemene; a văzut tragedia din apartamentul său: „Chiar și în zilele mai liniștite, de obicei ajungeam la birou până la 9 sau 9:15, dar, dintr-un motiv oarecare, m-am pregătit mai încet în acea dimineață și am întârziat aproximativ 20 de minute. Când am pornit televizorul, am văzut ce se întâmplă”, conform rd.com.

Începutul unei noi ere mondiale: Lupta împotriva terorismului

Evenimentul a marcat un punct de cotitură în politica externă a Statelor Unite. La doar câteva zile după atacuri, președintele George W. Bush a declarat începutul unui „război împotriva terorismului”, promițând că SUA vor vâna grupările extremiste oriunde în lume.

Prima consecință majoră a fost invazia Afganistanului, în octombrie 2001, menită să înlăture regimul taliban care oferea adăpost rețelei Al-Qaeda. Campania militară s-a transformat într-un conflict de două decenii, care s-a încheiat abia în 2021, odată cu retragerea trupelor americane – un eveniment care, la patru ani de atunci, reflectă eșecul operațiunii: regimul taliban a preluat din nou controlul asupra statului, imediat ce forțele străine s-au retras.

În plan intern, Washingtonul a adoptat USA PATRIOT Act, un pachet legislativ care a sporit puterile agențiilor de securitate și supraveghere, și a înființat Departamentul pentru Securitate Internă. Aceste măsuri au schimbat modul în care americanii călătoresc, trăiesc și interacționează cu autoritățile.

Doi ani mai târziu, în 2003, administrația Bush a declanșat invazia Irakului, justificând-o prin presupusa existență a armelor de distrugere în masă și prin legăturile cu terorismul. Deși aceste arme nu au fost găsite, războiul din Irak a remodelat Orientul Mijlociu și a generat critici internaționale puternice. Totodată, SUA au extins operațiunile militare și de intelligence în Yemen, Pakistan sau Somalia, recurgând misiuni speciale pentru a elimina liderii extremiști.

11 septembrie, o rană adâncă în memoria întregii lumi

În fiecare an, întreg mapamondul își amintește cu durere de tragedia de la 11 septembrie 2001, când aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața în cel mai sângeros atac terorist din istoria recentă.

Data de 11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar și un avertisment: libertatea, democrația și respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate, aceste valori trebuie apărate prin fapte și asumare, nu doar prin declarații, a transmis premierul Ilie Bolojan într-un mesaj la comemorarea a 24 de ani de la atentatele teroriste din SUA.

„Astăzi, 11 septembrie, ne oprim pentru un moment de reculegere în amintirea tragediei care a schimbat profund lumea modernă. Comemorăm viețile pierdute în Statele Unite și omagiem curajul celor care au intervenit pentru a salva și a proteja - supraviețuitori și salvatori deopotrivă. Ne gândim la familiile victimelor și la toți cei ale căror vieți au fost marcate de acea zi.

11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar și un avertisment: libertatea, democrația și respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate. Într-un context internațional tensionat, cu război și amenințări hibride, aceste valori trebuie apărate prin fapte și asumare, nu doar prin declarații ", a afirmat Ilie Bolojan.

România rămâne ferm angajată în parteneriatul strategic cu Statele Unite și în eforturile internaționale pentru pace și securitate, cu un rol deosebit în regiunea Mării Negre, unde stabilitatea este esențială pentru întreaga comunitate euroatlantică, a subliniat premierul.

„Avem datoria să protejăm ceea ce a fost construit prin sacrificiu și să transmitem generațiilor viitoare o lume liberă, demnă și sigură, întemeiată pe respect și responsabilitate”, a mai transmis Bolojan, potrivit Agerpres.

În locul Turnurilor Gemene din New York a fost construit One World Trade Center, cunoscut și sub numele de Freedom Tower. Clădirea a fost finalizată în 2014 și este cel mai înalt zgârie-nori din America de Nord, având 541 metri (1.776 picioare) înălțime, simbolizând anul independenței Statelor Unite.

