Mircea Badea, ironii la adresa lui Dominic Fritz, după ce liderul USR a sărbătorit cu gulaș obținerea cetățeniei române - VIDEO

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a sărbătorit faptul că și-a obținut cetățenia română gătind gulaş bănăţean la ceaun. El s-a lăudat cu acest lucru postând un video pe pagina sa de Facebook, afirmând că așa a marcat împlinirea a 10 zile de când e cetățean român, dar și ziua sa de naștere.

"Primul meu ceaun! 4 ore am stat la foc să le fac alor mei o mâncare bănățeano-românească. Așa am sărbătorit și ziua mea și faptul ca am devenit român.

Spoiler alert: cu mici provocări, mi-a ieșit! Le-a plăcut", a scris Dominic Fritz în descrierea videoului.

Mircea Badea, despre Dominic Fritz: Urmează să facă o altă mâncare românească - ratatouille

Filmarea a fost privită și de Mircea Badea, care nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe Dominic Fritz.

"După ce am aflat - ceea ce chiar mă interesa și chiar așteptam să aflu, bănuiesc că toată lumea din România abia aștepta să afle - că mâncarea preferată a domnului Nicușor Dan este ciolanul cu fasole și cum îl gătește partenera sa de viață, adică lucruri chiar esențiale și importante, acum voiam să îl văd pe președintele USR, care în sfârșit e cetățean român, deci în opinia mea în sfârșit nu mai încalcă legea fiind președinte de partid fără să fie cetățean român. Acum, fiind cetățean român ne-am luat de o grijă.

Am văzut cum a făcut o mâncare românească - gulaș. Sigur că urmează să facă o altă mâncare românească - ratatouille și mâncara românească coq au vin, și după aia - fish and chips, și un cheeseburger să facă, și după aia un câine cald. Nu mai pot cu ăștia cu haleala. Dar ce-i cu ăștia? În campania electorală nu am văzut decât crăpelnițe: uitați ce învârt până la maț - dar nu ne inetresează. Deci toți își îndesau cu două mâini: uitați, uitați, de la doamna Lasconi, la domnul Drulă", a spus Mircea Badea la Antena 3 CNN.

