Stiri

Alertă de Ziua Îndrăgostiților: Trandafiri roșii "otrăviți" cu insecticide interzise, „cancerigene pentru om"
Data publicării: 19:07 14 Feb 2026

Alertă de Ziua Îndrăgostiților: Trandafiri roșii "otrăviți" cu insecticide interzise, „cancerigene pentru om”
Autor: Doinița Manic

imagine cu un buchet de trandafiri roșii Trandafirii otrăviți cu pesticide pot fi periculoși pentru sănătate. Foto: Pixabay

Alertă în Europa, de Ziua Îndrăgostiților: Trandafirii roșii sunt contaminați de insecticide interzise, „cancerigene pentru om”.

Activiștii de mediu recomandă ca de Ziua Îndrăgostiților să fie evitați trandafirii roșii, după ce testele au arătat că cei importanți din Olanda sunt puternic contaminați cu pesticide, scrie The Guardian.

Alerta vine după ce mai multe teste de laborator efectuate pe buchete în Olanda, hub-ul european pentru importul de flori, au arătat că trandafirii aveau cele mai ridicate reziduuri de toxine neurologice și reproductive, comparativ cu alte flori. Dintre toate tipurile de trandafiri, cei roșii s-au dovedit a fi cei mai afectați. Potrivit experților, un singur buchet conținea urme a 26 de pesticide diferite, jumătate dintre acestea fiind interzise în UE.

Ce fel de pesticide au fost depistate în trandafiri

„Nimic nu spune "dragoste" ca trandafirii acoperiți cu un cocktail chimic fin. Substanțe precum clofentazină, un compus care poate afecta funcționarea tiroidei, carbendazim, considerat cancerigen pentru om, sau poate chiar clorfenapir, care a fost asociat, ironic, cu stop cardiac în doze mari. Toate aceste substanțe sunt, de asemenea, interzise în prezent în UE. Noi, ca producători de flori, nu le putem folosi legal aici, în Marea Britanie”, a declarat Roisin Taylor, reprezentanta unei companii axate pe flori sustenabile.

Avertismentul vine chiar de Ziua Îndrăgostiților, considerată a fi cea mai aglomerată perioadă pentru industria florilor. Potrivit experților, aproximativ 200 de milioane de trandafiri sunt produși pentru 14 februarie doar în Europa. În plus, cei mai mulți aleg tocmai trandafirii roșii în această zi deoarece se spune că aceștia simbolizează dragostea.

Cum au fost efectuate testele pentru depistarea pesticidelor din flori

Pesticide Action Network Netherlands (Pan-NL) a testat în mod aleatoriu 17 buchete – cinci buchete de trandafiri, opt buchete mixte și patru buchete de lalele. Cea mai mare concentrație de pesticide a fost găsită pe un buchet de trandafiri roșii cumpărat dintr-un centru de grădinărit olandez, 65,8 mg/kg. Din cele 26 de pesticide detectate, 13 sunt interzise în UE.

Niciunul dintre buchetele testate nu era fără pesticide, dar trandafirii și buchetele mixte conțineau cele mai multe reziduuri. Analiza a identificat 87 de pesticide diferite, inclusiv opt metaboliți, aproximativ jumătate insecticide și jumătate fungicide.

Ce pot face cei care primesc un „buchet otrăvit”

Din cele 79 de substanțe active descoperite, 78% „prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană și/sau mediu”, a precizat Pan-NL. Printre pesticidele găsite pe flori se numără toxine neurologice și reproductive, cancerigene și perturbatori endocrini.

Ce pot face cei care primesc un „buchet otrăvit”? David Bek, profesor la Universitatea din Coventry, specialist în industria florilor, a venit cu câteva sfaturi.

„Nu aruncați resturile pe compost sau în coșul de deșeuri organice, ci în deșeuri reziduale. Aceasta împiedică toxinele să fie reciclate în natură”, a spus acesta.

trandafiri
ziua indragostitilor
sfantul valentin
flori
pesticide
