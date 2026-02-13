€ 5.0943
DCNews Stiri "Șoc și groază! România a intrat în recesiune economică". Analistul Radu Georgescu: "Va fi mai rău decât în 2008"! Sfat pentru români
Data actualizării: 13:27 13 Feb 2026 | Data publicării: 10:19 13 Feb 2026

"Șoc și groază! România a intrat în recesiune economică". Analistul Radu Georgescu: "Va fi mai rău decât în 2008"! Sfat pentru români
Autor: Doinița Manic

imagine cu un portofel cu bani Guvernul Bolojan e pe cale să facă a doua mare greșeală, avertizează analistul Radu Georgescu. Sursa foto: Freepik

România a intrat, oficial, în recesiune tehnică. Analistul financiar Radu Georgescu a explicat ce înseamnă asta, de fapt, pentru economia României.

România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut, potrivit datelor publicate vineri, 13 februarie, de Institutul Național de Statistică (INS). Analistul financiar Radu Georgescu vine cu un avertisment dur după publicarea acestor date îngrijorătoare și spune că românii ar trebui să se pregătească mental și financiar pentru ce va urma. România ar putea ajunge în situația Greciei din anii 2010-2014.

Radu Georgescu: România se va adânci și mai mult în recesiune deoarece Guvernul nu înțelege aceste ecuații economice elementare

"Șoc și groază! România a intrat în recesiune economica! Economia României a scăzut 1,9% în trimestrul 4 din 2025 comparat cu trimestrul 3! Bine, pentru cei care mă urmăresc pe rețelele sociale, nu este șoc și groază. Explic de 2 ani că vom ajunge aici și că trebuie să ne pregătim mental și financiar. Deși până acum 6 luni toată presa spunea că România a depășit economic Cehia, Ungaria, Slovacia, iar Bucureștiul a depășit economic Roma și Madrid! Repet, ce explic de 2 ani. În câteva cuvinte economia înseamnă următoarele ecuații:

  • Bunăstare economică = Bani (flux monetar)
  • Sărăcie = Lipsa banilor (lipsa fluxurilor monetare) 

Chiar și acum văd oameni care nu înțeleg aceste ecuații. Nu înțeleg ce se întâmplă pe lângă ei. Mulți nu înțeleg că va fi și mai rău din punct de vedere economic în România. Probabil va fi mai rău ca în 2008. Probabil România va fi ca Grecia în 2010-2014. România se va adânci și mai mult în recesiune deoarece Guvernul nu înțelege aceste ecuații economice elementare.

Creșterea taxelor, prima greșeală majoră a Guvernului Bolojan

Prima greșeală a Guvernului a fost să crească aproape toate taxele. Acest lucru a dus la scăderea fluxului de bani din economie deoarece statul a luat din veniturile disponibile ale oamenilor. Din aceasta cauză, a scăzut consumul și economia. Acum statul face a doua greșeală, vrea să reducă cheltuielile statului. Deci o nouă măsură care va diminua fluxurile de bani din economie.

Ecuația economica ne spune că de fapt statul ar trebui să crească fluxurile de bani și să ducă banii în activitatea economică către firme. Partea proastă este că acesta este doar începutul crizei economice din România deoarece Guvernul face invers decât ar trebui să facă. Partea bună este că toată lumea învață live noțiuni elementare de economie, inclusiv Guvernul, învățam live economie pe banii și nervii noștri. Spun încă o dată ce spun de 2 ani: trebuie să ne pregătim mental și financiar pentru ce va urma", a scris analistul financiar Radu Georgescu pe profilul său de Linkedin.

acest articol reprezintă o opinie
Radu Georgescu
recesiune tehnica
recesiune
ins
guvernul bolojan
crestere taxe si impozite
Comentarii

