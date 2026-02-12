€ 5.0934
DCNews Stiri Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de 2.000.000 de lei
Data actualizării: 08:26 12 Feb 2026 | Data publicării: 08:23 12 Feb 2026

Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de 2.000.000 de lei
Autor: Doinița Manic

imagine cu o mașină de poliție cu girofarul aprins Polițiștii pun în aplicare 40 de mandate de percheziţie domiciliară. Sursa foto: Freepik

Zeci de percheziții au loc în această dimineață în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală.

Patruzeci de percheziţii au loc joi dimineața în şase judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu uriaș, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al IGPR, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, pun în aplicare 40 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Mureş (30), Braşov (2), Iaşi (2), Olt (2), Cluj (1), Argeş (1) şi municipiul Bucureşti (2).

VEZI ȘI: Evaziune de 2,5 milioane de euro, descoperită de ANAF la o firmă din Giurgiu care exploata agregate minerale

Prejudiciul cauzat bugetului de stat, de aproximativ 2.000.000 de lei

Perchezițiile au loc într-un dosar de urmărire penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în modalitatea înregistrării în evidenţele contabile, în perioada 2020 - 2025, de către mai multe societăţi comerciale coordonate de un grup de persoane din judeţul Mureş, a unor facturi fiscale fără conţinut real, arată sursa citată. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 2.000.000 de lei.

În cauză, s-a dispus ridicarea unor documente şi efectuarea unor audieri în judeţele Suceava, Bihor, Neamţ, Ilfov, Satu Mare şi municipiul Bucureşti.

Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, Poliţiei municipiului Târgu Mureş, Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Criminalistic, Serviciului de Acţiuni Speciale, Biroului Pentru Protecţia Animalelor, serviciilor de investigare a criminalităţii economice Braşov, Iaşi, Olt, Cluj, Argeş, Suceava, Satu Mare, Bihor, Neamţ, Ilfov, Sector 5, Sector 3 şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mureş.

igpr
perchezitii
evaziune fiscala
