LOTO: Peste 10 milioane de euro report  la extragerea Joker de joi, 12 februarie, 2026

LOTO. Joi, 12 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 8 februarie, 2026, Loteria Romana a acordat 35.272 de castiguri in valoare totala de peste 2,8 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 22,31 milioane de lei (peste 4,38 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,62 milioane de lei (peste 908.900 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 51,7 milioane de lei (peste 10,15 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 352.900 de lei (peste 69.300 de euro). La Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 570.100 de lei (peste 111.900 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 596.200 de lei (peste 117.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report, la categoria I, in valoare de peste 34.100 de lei.

Rezultatele tragerilor de joi, 12 februarie, 2026



Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: