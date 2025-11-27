LOTO: Report de peste 7,87 milioane de euro la Joker, la extragerea de joi, 27 noiembrie, 2025

LOTO. Joi, 27 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 23 noiembrie, Loteria Romana a acordat 31.935 de castiguri in valoare totala de peste 2,78 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,65 milioane de lei (peste 521.700 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,03 milioane de lei (peste 793.300 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 40,10 milioane de lei (peste 7,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 425.600 de lei (peste 83.600 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 258.700 de lei (peste 50.800 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 609.500 de lei (peste 119.700 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 83.200 de lei.

LOTO. La tragerea Noroc s-au castigat doua premii la categoria a II-a in valoare in valoare de 170.856,60 de lei fiecare si un premiu la categoria a III-a in valoare de 71.777,52 de lei. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Slobozia, la un terminal POS dintr-o locatie partenera si la o agentie din Hârșova, judetul Constanta.

LOTO. La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul la categoria a II-a in valoare de 149.758 de lei Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobilă AmParcat.ro.

