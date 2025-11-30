€ 5.0906
LOTO: Report de peste 7,96 milioane de euro la Joker, la extragerea de duminică, 30 noiembrie, 2025
Data actualizării: 07:40 30 Noi 2025 | Data publicării: 07:40 30 Noi 2025

LOTO: Report de peste 7,96 milioane de euro la Joker, la extragerea de duminică, 30 noiembrie, 2025
Autor: Crişan Andreescu

loto7
 

LOTO. Duminică, 30, noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 30 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 27 noiembrie, Loteria Romana a acordat 27.520 de castiguri in valoare totala de peste 1,58 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,14 milioane de lei (peste 616.900 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,11 milioane de lei (peste 807.900 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 40,52 milioane de lei (peste 7,96 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 516.500 de lei (peste 101.400 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 290.160 de lei (peste 57.000 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 684.900 de lei (peste 134.500 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 76.400 de lei.

Rezultatele tragerii de duminică, 30 noiembrie, 2025

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc:

