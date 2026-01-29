€ 5.0961
LOTO: Aproape 10 milioane de euro report  la extragerea Joker de joi, 29 ianuarie, 2026
Data actualizării: 18:51 29 Ian 2026 | Data publicării: 08:42 29 Ian 2026

LOTO: Aproape 10 milioane de euro report  la extragerea Joker de joi, 29 ianuarie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

Loto2

LOTO. Joi, 29 ianuarie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 29 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 25 ianuarie 2026, Loteria Romana a acordat 37.199 de castiguri in valoare totala de peste 3,27 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 18,89 milioane de lei (peste 3,70 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 813.900  de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 49,62 milioane de lei (peste 9,74 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 417.200 de lei (peste 81.900 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 249.600 de lei (peste 48.900 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 17.300 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Joker de duminica, 25 ianuarie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 351.212,05 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din localitatea Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta.

LOTO. La tragerea Noroc de duminica, 25 ianuarie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 145.540,08 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

Rezultatele tragerilor de joi, 29 ianuarie, 2026


Loto 6/49:  14, 46, 12, 43, 41, 3

Noroc:  1, 9, 7, 9, 9, 4, 6

Joker:  4, 9, 16, 5, 21   +18 

Noroc Plus:  5, 4, 0, 3, 3, 7

Loto 5/40:  37, 15, 36, 9, 34, 10

Super Noroc:  6, 2, 6, 6, 3, 2

