Asigurările PAD ating 2,39 milioane de poliţe active, după o creştere constantă în februarie 2026. Care e topul pe regiuni

Numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut în februarie 2026
Creșterea a fost cu 2,97%, ajungând la aproximativ 2,39 milioane, comparativ cu 2,32 milioane de poliţe PAD active la sfârşitul lunii februarie 2025, potrivit statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurări.
În schimb, în comparație cu luna anterioară, în februarie 2026 s-a înregistrat o creştere de 0,04%. Conform PAID, la sfârşitul lui februarie, 70,9% dintre poliţele active la nivel naţional erau încheiate în mediul urban şi 29,2% în mediul rural, iar, în funcţie de tipul de locuinţă, 94,3% din poliţele PAD vizează locuinţele de tip A (cele cu structura de rezistenţă din beton armat, metal sau lemn, cu pereţii exteriori din piatră, cărămidă arsă sau materiale supuse unui tratament termic sau chimic) şi 5,7% locuinţele de tip B (cele cu pereţii exterior din cărămidă nearsă sau material nesupus unui tratament termic sau chimic).
Pe regiuni, cele mai multe poliţe active sunt în Transilvania (20,5% din total), Muntenia (19,8%) şi Bucureşti (18,5%), iar cele mai puţine - în Maramureş (3,2% din totalul poliţelor) şi Bucovina (3,5%).
PAID emite asigurările obligatorii pentru locuinţe din iulie 2010. Obiectivul principal al PAID este cuprinderea în asigurare pentru cele trei riscuri de catastrofă naturală - cutremure, inundaţii şi alunecări de teren - a tuturor locuinţelor din România.
Poliţele de asigurare obligatorie a locuinţelor (PAD) costă 130 de lei în cazul locuinţelor tip A (suma maximă asigurată 100.000 de lei) şi 50 euro în cazul locuinţelor tip B (suma asigurată fiind de 50.000 de lei), notează Agerpres.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News