€ 5.0949
|
$ 4.4419
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0949
|
$ 4.4419

Urmărește dezbaterea live

 
Asigurările PAD ating 2,39 milioane de poliţe active, după o creştere constantă în februarie 2026. Care e topul pe regiuni
Data actualizării: 12:53 15 Mar 2026 | Data publicării: 12:48 15 Mar 2026

Asigurările PAD ating 2,39 milioane de poliţe active, după o creştere constantă în februarie 2026. Care e topul pe regiuni
Autor: Andrei Itu

asigurare-locuinta_09053600 Foto: Freepik

Numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut în februarie 2026

Creșterea a fost cu 2,97%, ajungând la aproximativ 2,39 milioane, comparativ cu 2,32 milioane de poliţe PAD active la sfârşitul lunii februarie 2025, potrivit statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurări.

Ce s-a întâmplat în februarie 2026, față de ianuarie

În schimb, în comparație cu luna anterioară, în februarie 2026 s-a înregistrat o creştere de 0,04%. Conform PAID, la sfârşitul lui februarie, 70,9% dintre poliţele active la nivel naţional erau încheiate în mediul urban şi 29,2% în mediul rural, iar, în funcţie de tipul de locuinţă, 94,3% din poliţele PAD vizează locuinţele de tip A (cele cu structura de rezistenţă din beton armat, metal sau lemn, cu pereţii exteriori din piatră, cărămidă arsă sau materiale supuse unui tratament termic sau chimic) şi 5,7% locuinţele de tip B (cele cu pereţii exterior din cărămidă nearsă sau material nesupus unui tratament termic sau chimic).

Regiunea cu cele mai multe polițe active PAD

Pe regiuni, cele mai multe poliţe active sunt în Transilvania (20,5% din total), Muntenia (19,8%) şi Bucureşti (18,5%), iar cele mai puţine - în Maramureş (3,2% din totalul poliţelor) şi Bucovina (3,5%).

PAID emite asigurările obligatorii pentru locuinţe din iulie 2010. Obiectivul principal al PAID este cuprinderea în asigurare pentru cele trei riscuri de catastrofă naturală - cutremure, inundaţii şi alunecări de teren - a tuturor locuinţelor din România.

Cât costă poliţele de asigurare obligatorie a locuinţelor (PAD)

Poliţele de asigurare obligatorie a locuinţelor (PAD) costă 130 de lei în cazul locuinţelor tip A (suma maximă asigurată 100.000 de lei) şi 50 euro în cazul locuinţelor tip B (suma asigurată fiind de 50.000 de lei), notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 22 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 25 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 37 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 46 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 54 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 50 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 35 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 25 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 42 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close