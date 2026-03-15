Asigurările PAD ating 2,39 milioane de poliţe active, după o creştere constantă în februarie 2026. Care e topul pe regiuni

Creșterea a fost cu 2,97%, ajungând la aproximativ 2,39 milioane, comparativ cu 2,32 milioane de poliţe PAD active la sfârşitul lunii februarie 2025, potrivit statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurări.

Ce s-a întâmplat în februarie 2026, față de ianuarie

În schimb, în comparație cu luna anterioară, în februarie 2026 s-a înregistrat o creştere de 0,04%. Conform PAID, la sfârşitul lui februarie, 70,9% dintre poliţele active la nivel naţional erau încheiate în mediul urban şi 29,2% în mediul rural, iar, în funcţie de tipul de locuinţă, 94,3% din poliţele PAD vizează locuinţele de tip A (cele cu structura de rezistenţă din beton armat, metal sau lemn, cu pereţii exteriori din piatră, cărămidă arsă sau materiale supuse unui tratament termic sau chimic) şi 5,7% locuinţele de tip B (cele cu pereţii exterior din cărămidă nearsă sau material nesupus unui tratament termic sau chimic).

Regiunea cu cele mai multe polițe active PAD

Pe regiuni, cele mai multe poliţe active sunt în Transilvania (20,5% din total), Muntenia (19,8%) şi Bucureşti (18,5%), iar cele mai puţine - în Maramureş (3,2% din totalul poliţelor) şi Bucovina (3,5%).

PAID emite asigurările obligatorii pentru locuinţe din iulie 2010. Obiectivul principal al PAID este cuprinderea în asigurare pentru cele trei riscuri de catastrofă naturală - cutremure, inundaţii şi alunecări de teren - a tuturor locuinţelor din România.

Cât costă poliţele de asigurare obligatorie a locuinţelor (PAD)

Poliţele de asigurare obligatorie a locuinţelor (PAD) costă 130 de lei în cazul locuinţelor tip A (suma maximă asigurată 100.000 de lei) şi 50 euro în cazul locuinţelor tip B (suma asigurată fiind de 50.000 de lei), notează Agerpres.