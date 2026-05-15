MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Olanda

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că Regatul Ţărilor de Jos a decis prelungirea controalelor la frontierele interne (terestre şi aeroportuare) până la 30 septembrie 2026.

"Controalele au caracter selectiv, în funcţie de evaluarea de risc şi se pot desfăşura atât pe căile rutiere, prin filtre sau controale mobile care implică escortarea autoturismului către zona de control, cât şi în trenurile internaţionale, precum şi pe fluxurile de sosire pe aeroport, pentru zborurile din alte state Schengen. Prin urmare, în cazul în care intenţionaţi să traversaţi frontiera olandeză, este obligatoriu să aveţi asupra dumneavoastră un document de călătorie valabil (paşaport sau carte de identitate)", se arată într-un comunicat al MAE transmis, vineri, AGERPRES.

Pentru informaţii suplimentare, MAE recomandă consultarea paginii de internet a Poliţiei de Frontieră Olandeze, https://english.marechaussee.nl/topics/t/temporary-reintroduction-of-border-control.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Secţiei Consulare a Ambasadei României la Haga, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă: +31 70 354 15 80; +31 70 322 86 12; +31 70 331 99 80.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie numărul de telefon de permanenţă al Ambasadei României la Haga: +31 651 596 107.

Totodată, MAE reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.