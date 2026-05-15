€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Olanda
Data publicării: 15 Mai 2026

MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Olanda
Autor: Elena Aurel

olanda netherlands Sursa foto: https://www.magnific.com/, @wirestock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau călătoresc în Olanda.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că Regatul Ţărilor de Jos a decis prelungirea controalelor la frontierele interne (terestre şi aeroportuare) până la 30 septembrie 2026.

"Controalele au caracter selectiv, în funcţie de evaluarea de risc şi se pot desfăşura atât pe căile rutiere, prin filtre sau controale mobile care implică escortarea autoturismului către zona de control, cât şi în trenurile internaţionale, precum şi pe fluxurile de sosire pe aeroport, pentru zborurile din alte state Schengen. Prin urmare, în cazul în care intenţionaţi să traversaţi frontiera olandeză, este obligatoriu să aveţi asupra dumneavoastră un document de călătorie valabil (paşaport sau carte de identitate)", se arată într-un comunicat al MAE transmis, vineri, AGERPRES.

Pentru informaţii suplimentare, MAE recomandă consultarea paginii de internet a Poliţiei de Frontieră Olandeze, https://english.marechaussee.nl/topics/t/temporary-reintroduction-of-border-control.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Secţiei Consulare a Ambasadei României la Haga, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă: +31 70 354 15 80; +31 70 322 86 12; +31 70 331 99 80.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie numărul de telefon de permanenţă al Ambasadei României la Haga: +31 651 596 107.

Totodată, MAE reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

olanda
atentionare de calatorie
mae
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Nicușor Dan, asigurări privind programul SAFE: Există un backup în Parlament
Publicat acum 9 minute
Kelemen Hunor spune că UDMR ar putea intra în opoziţie
Publicat acum 18 minute
ICCJ, decizie în cazul lui Dominic Fritz. O nouă amânare
Publicat acum 24 minute
Preşedintele Nicuşor Dan spune că programul SAFE nu e în pericol de a fi blocat
Publicat acum 39 minute
Cum văd literații societatea: Subiectul săptămânii la De Ce Citim / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 36 minute
Horoscop 15 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 21 minute
Scrisoare PSD către Ursula von der Leyen: Ce îi solicită social-democrații români
Publicat acum 3 ore si 36 minute
Decizia lui Răzvan Dumitrescu după ce un politician n-a mai venit la emisiune. Pe cine va invita data viitoare la DC News
Publicat acum 6 ore si 41 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Herman Berkovits: „De ce România face așa ceva nepoților noștri?!” Cum pierde țara noastră milioane de oameni
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close