Tensiuni la vârful guvernului britanic: Principalul rival al lui Keir Starmer demisionează și îl critică pe premier

Ministrul britanic al Sănătății, Wes Streeting, prezentat drept potenţial rival al lui Keir Starmer la conducerea Partidului Laburist şi a guvernului, a anunţat joi că demisionează din funcţie, transmit Reuters, AFP şi dpa.

„Este clar acum că nu veţi conduce Partidul Laburist la viitoarele alegeri generale şi că parlamentarii laburişti şi sindicatele laburiste doresc ca dezbaterea despre ceea ce urmează să fie o luptă a ideilor, nu a personalităţilor sau a politicilor scizioniste mărunte”, a scris Streeting pe platforma X, adresându-se premierului Keir Starmer.

Keir Starmer, criticat de ministrul demisionar al Sănătății

De asemenea, el a criticat „deriva” de la conducerea guvernului britanic.

„Dezbaterea trebuie să fie amplă şi trebuie să existe cel mai bun lot de candidaţi posibil. Sprijin această abordare şi sper că o veţi facilita”, a continuat Wes Streeting în scrisoarea adresată lui Starmer.

Demisia lui Wes Streeting din funcţia de ministru al Sănătăţii urmează mai multor zile de turbulenţe în care cererile la adresa premierului Keir Starmer de a renunţa la conducerea guvernului s-au amplificat, după rezultatele slabe obţinute de laburişti în alegerile locale desfăşurate săptămâna trecută în Anglia, Scoţia şi Ţara Galilor.

În lupta pentru şefia Partidului Laburist britanic ar putea concura, printre alţii, fosta adjunctă a şefului guvernului Angela Rayner, ministrul Energiei Ed Miliband, ministrul Forţelor Armate Al Carns şi primarul municipalităţii Manchester, Andy Burnham, notează Agerpres.

