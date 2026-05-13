DCNews Stiri „Donația" la POS care îți poate goli contul bancar. Ce se ascunde în spatele unei noi înșelătorii
Data publicării: 13 Mai 2026

„Donația” la POS care îți poate goli contul bancar. Ce se ascunde în spatele unei noi înșelătorii
Autor: Andrei Itu

pexels-karola-g-5239818 Plata card la POS / foto ilustrativ Pexels

O faptă aparent caritabilă prin POS se poate transforma într-o pierdere de mii de euro. Escrocii apelează la o metodă sentimentală pentru a-și păcăli victimele.

Autoritățile din Italia trag un semnal de alarmă despre o nouă schemă de fraudă care se extinde în supermarketuri. Metoda folosită de escroci este simplă. Ei se dau drept voluntari ai unor organizații caritabile și se apropie de clienți, cerându-le o donație modestă, de obicei de câțiva euro. Ei invocă fapte caritabile și apelează la emoții, invocând sprijin copii bolnavi, potrivit Rai News.it.

Cum este ascunsă suma reală în spatele unei plăți aparent corecte la POS

Însă, înșelătoria are la bază manipularea terminalului POS. Pe ecran apare suma corectă pe care o donezi, astfel încât să nu ridice suspiciuni, dar dispozitivul este conectat la un sistem / software care transmite către bancă o tranzacție mult mai mare.

În momentul în care victima apropie cardul ori telefonul la aparatul POS, suma reală este retrasă instant. Astfel, „donația” poate ajunge la mii de euro.

Vezi și - Cum a fost înșelată o femeie din Harghita cu 40.000 de lei de escroci care au pretins că sunt de la „Poliție” și „BNR”

