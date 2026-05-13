Subcategorii în Economie

Temu, sancționată în Ungaria: consumatorii își primesc banii înapoi, în timp ce compania plătește amenzi de aproape 3,7 milioane de euro
Data publicării: 13 Mai 2026

Temu, sancționată în Ungaria: consumatorii își primesc banii înapoi, în timp ce compania plătește amenzi de aproape 3,7 milioane de euro
Autor: Editor Team

temu_80453800 Imagine cu aplicația Temu. foto: Unsplash

Compania care operează platforma online a colaborat cu autoritatea maghiară pentru concurență și și-a asumat mai multe obligații.

Peste 1,3 miliarde de forinți vor fi plătiți maghiarilor de către Temu după intervenția autorității de concurență a Ungariei (Gazdasági Versenyhivatal - GVH).

Operatorul european al platformei online Temu va rambursa consumatorilor maghiari cel puțin 882 de milioane de forinți (aprox. 2,5 milioane de euro), ca urmare a procedurii inițiate de GVH. În plus, compania va plăti o amendă de 437 de milioane de forinți (aprox. 1,2 milioane de euro) la bugetul central al Ungariei și a acceptat implementarea unui program amplu de conformitate. 

Compania care operează Temu a cooperat pe tot parcursul procedurii cu GVH, a renunțat la dreptul de apel și a încetat deja aplicarea mai multor practici comerciale contestate.

Principalele acuzații formulate împotriva Temu

GVH a deschis în martie 2024 o investigație împotriva operatorului european al Temu, Whaleco Technology Limited. Potrivit suspiciunilor autorității, compania ar fi desfășurat mai multe practici comerciale incorecte, inducând în eroare consumatorii.

În cadrul anchetei, GVH a constatat că operatorul Temu:

  • a creat impresia falsă a unor reduceri de preț prin utilizarea unor prețuri tăiate;
  • nu a putut demonstra veridicitatea reducerilor de „până la 95%” sau mai mari și a recunoscut că acestea nu erau disponibile în anumite cazuri;
  • a prezentat drept promoționale produse pentru care, în realitate, nu exista nicio reducere;
  • a publicat mesaje cu caracter urgent care, prin conținutul și prezentarea lor vizuală, puteau exercita presiune psihologică asupra consumatorilor;
  • a utilizat afirmații înșelătoare privind protecția mediului și sustenabilitatea.

Whaleco a cooperat cu GVH în timpul procedurii, a recunoscut încălcările constatate și a renunțat la dreptul de contestare. Compania s-a angajat să implementeze un program amplu de conformitate în domeniul protecției consumatorilor și să plătească o compensație de 2.000 de forinți fiecărui consumator maghiar care a făcut cumpărături pe site-ul sau în aplicația Temu între noiembrie 2023 și septembrie 2024.

Ce vor primi clienții maghiari

Consumatorii vizați vor primi prin e-mail un link dedicat de activare, prin intermediul căruia își vor putea introduce contul bancar sau informațiile necesare pentru utilizarea unor metode alternative de plată sigure și larg acceptate. Dacă suma totală rambursată și justificată către GVH nu va atinge 882 de milioane de forinți, compania care operează Temu va trebui să plătească diferența sub formă de amendă la bugetul central al Ungariei.

Luând în considerare compensațiile pentru consumatori, programul de conformitate și celelalte măsuri de cooperare, Consiliul Concurenței din cadrul GVH a decis aplicarea unei amenzi suplimentare de 437 de milioane de forinți operatorului Temu. Amenzile vor fi virate în contul destinat sancțiunilor de concurență al bugetului central ungar.

Compania trebuie să implementeze integral obligațiile asumate - inclusiv programul de conformitate și compensarea consumatorilor - în termen de un an, iar GVH va verifica îndeplinirea acestora printr-o investigație ulterioară, potrivit gvh.hu.

GVH are experiență vastă în investigarea platformelor și piețelor online globale. În februarie 2023, platforma Wish a acceptat să ofere compensații financiare pentru aproximativ 100.000-150.000 de consumatori, în valoare totală de 150-225 milioane de forinți. Operatorul About You a plătit peste un miliard de forinți consumatorilor maghiari ca rezultat al unei proceduri GVH. În cazurile Answear și CCC, procedurile au fost închise după asumarea unor obligații privind îmbunătățirea practicilor de afișare a prețurilor și a promoțiilor. 

