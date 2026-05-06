Subcategorii în Economie

Romgaz, acord cu Azomureş pentru preluarea combinatului. Bolojan anunţă salvarea industriei de îngrăşăminte chimice
Data publicării: 18:32 06 Mai 2026

Romgaz, acord cu Azomureş pentru preluarea combinatului. Bolojan anunţă salvarea industriei de îngrăşăminte chimice
Autor: Florin Răvdan

ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan anunţă salvarea industriei de îngrăşăminte chimice, după ce Romgaz a anunţat un acord de principiu pentru preluarea combinatului Azomureş.

Romgaz anunţă că a ajuns la un acord de principiu cu Azomureş cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzacţiei de preluare a activităţii operaţionale a combinatului, prin transfer de afacere, iar finalizarea negocierilor este estimată pentru finalul acestei luni.

"SNGN Romgaz SA informează acţionarii şi investitorii că, în urma negocierilor purtate cu reprezentanţii S.C. Azomureş S.A., părţile au ajuns la un acord de principiu cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzacţiei având ca obiect preluarea de către Romgaz a activităţii operaţionale Azomureş, prin transfer de afacere (Transfer of a Going Concern). Acordul de principiu reflectă înţelegerea comercială la care au ajuns părţile asupra principalelor elemente ale tranzacţiei, inclusiv asupra structurii acesteia, a preţului şi a mecanismelor comerciale aferente perioadei dintre semnarea contractului şi finalizarea efectivă a tranzacţiei", a anunţat Romgaz, printr-un comunicat transmis Bursei de la Bucureşti.

Romgaz estimează că finalizarea negocierilor şi obţinerea avizului Consiliului de Administraţie al companiei pentru semnarea contractului aferent tranzacţiei vor avea loc cel mai târziu până la finalul lunii mai 2026, scrie Agerpres.

Ilie Bolojan anunţă salvarea industriei de îngrăşăminte chimice

"SALVĂM INDUSTRIA NAȚIONALĂ DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Una dintre negocierile importante din ultimele luni a vizat salvarea Azomureș, prin Romgaz. Este un pas important pentru a reporni industria de îngrășăminte chimice din România, esențială pentru agricultură și pentru economia noastră.

Valorificarea gazului din Marea Neagră în interesul economiei românești se poate face mai bine prin procesarea acestuia în industria națională, începând de anul viitor. Folosirea lui în producția internă de îngrășăminte pentru agricultură înseamnă mai multă independență economică, prețuri mai stabile pentru fermieri și, foarte important, salvarea și protejarea locurilor de muncă din centrul țării.

Acordul de principiu dintre Romgaz și Azomureș înseamnă menținerea în funcțiune a celei mai mari capacități industriale din acest domeniu. Preluarea efectivă se va face în următoarele 3-4 luni, după obținerea tuturor aprobărilor.

Pentru Guvernul României, valorificarea superioară a gazului din Marea Neagră, prin procesarea acestuia în industriile naționale, a fost o prioritate în aceste luni.

P.S.: Se cuvine să mulțumesc conducerii Romgaz pentru derularea, în mod profesionist, a acestor negocieri. Așa cum am spus și în postarea de mulțumire, cei doi directori se numără printre oamenii serioși pe care i-am cunoscut în aceste 10 luni. Dacă am avea astfel de conduceri în mai multe companii de stat, lucrurile ar merge mai bine", a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

SNGN Romgaz SA este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori din Bucureşti (BVB). Acţionar principal este statul român cu o participaţie de 70%.

