DCNews Stiri Ilie Bolojan, oamenii raționali, bursa și cursul valutar: De ce vor continua instabilitatea și haosul politic în România
Data publicării: 22:52 05 Mai 2026

Ilie Bolojan, oamenii raționali, bursa și cursul valutar: De ce vor continua instabilitatea și haosul politic în România
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut miercuri cu 281 de voturi „pentru“, fapt ce a determinat o creștere a bursei cu peste 1%.

Deși în ultimele zile apropierea votului pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a generat evoluții bursiere și ale cursului leu - euro, imediat după ce Guvernul a fost demis de Parlament, Bursa de Valori București a înregistrat creșteri.

Indicele BET a urcat cu 1%, iar la închidere, avansul s-a consolidat cu 1,27%, ajungând la 28.534 de puncte. În plus, volumul tranzacțiilor s-a dublat față de ritmul de dinaintea votului. De asemenea, cursul valutar a dat semne de temperare după vot.

Aceste lucruri reflectă, potrivit jurnalistului Val Vâlcu, faptul că investitorii, oameni raționali care se uită cu atenție la evoluțiile politice, au crezut că s-a terminat scandalul, iar premierul Bolojan va face un pas în spate după adoptarea moțiunii.

Mișcarea naturală pe care Ilie Bolojan ar fi trebuit să o facă, după ce „i s-a arătat că nu are față de premier“, ar fi fost să plece și să lase locul unui interimar până la formarea unei noi majorități parlamentare și desemnarea unui nou prim-ministru. Acest scenariu ar fi dus la detensionarea situației și terminarea crizei politice.

Jurnalistul Val Vâlcu apreciază că Ilie Bolojan s-a comportat însă ca „milițanu' căruia un turist străin îi vorbea în cinci limbi și ăla nu înțelegea“. Drept urmare, pentru că a ales să rămână pe poziții, instabilitatea politică și haosul vor continua.

Întrebat de mai mulți jurnaliști, marți seara, pe holurile Parlamentului României, dacă va demisiona din funcția de premier, Ilie Bolojan a refuzat să răspundă.

Anterior, alături de mai mulți colegi din Partidul Național Liberal, inclusiv de primarul general Ciprian Ciucu, Ilie Bolojan a anunțat trecerea PNL în opoziție și imposibilitatea de a mai forma o coaliție cu Partidul Social Democrat.

„În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern“, au transmis liberalii după ședința BPN.

