Ilie Bolojan, declaraţii după şedinţa PNL. Liberalii merg în opoziţie, decizie oficială

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut de votul Parlamentului marţi, 5 mai. 281 de parlamentari au votat pentru, 4 au votat împotrivă, în timp ce alte 3 voturi au fost anulate. De la ora 17:00, liderii PNL au fost în şedinţă pentru a stabili viitorul traseu al partidului. Mai rămâne PNL în coaliţia de guvernare sau trece în opoziţie?

CIteşte şi PNL, la guvernare sau în opoziţie? Ce urmează după moţiunea de cenzură. Ruperea PNL, un scenariu care ar putea să nu fie evitat, crede Crin Antonescu

Iată declaraţiile lui Ilie Bolojan.

"Având în vedere şedinţa Biroului Politic al PNL, la care au participat atât reprezentanţii grupurilor parlamentare, dar şi preşedinţii de filiale de judeţ şi municipale, am adoptat o hotărâre pe care o va citi domnul Ciprian Ciucu. A fost o dezbatere lungă, legată de traiectoria PNL, de ceea ce trebuie să facem pentru România şi pentru cetăţeni. Prin decizia de azi, PNL confirmă că este un partid cu demnitate, care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare şi a contribui la o României fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care crează condiţii de prosperitate pentru cetăţeni", a declarat Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu a anunţat decizia PNL: Liberalii merg în opoziţie

"Având în vedere votul PSD şi AUR din Parlament, PNL, în acord cu deciziile statutare, adoptă prezenta decizie:

"1. Clarificarea responsabilității politice

Criza politică a fost generată de PSD prin boicotarea sistematică a Programului de guvernare la negocierea și adoptarea căruia a participat în mod direct. Reformele asumate prin acest program de către toate partidele care l-au adoptat au fost întârziate sau compromise de liderii social-democrați. PSD este astfel responsabil pentru agravarea crizei politice, care a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. Prin asocierea la inițierea și votarea moțiunii de cenzură, AUR partajează responsabilitatea politică, în egală măsură, cu PSD. Partidele care au creat criza politică au datoria să-și asume consecințele.

2. Asumarea guvernării de către nouă majoritate creată de PSD

PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni.

În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern.

3. Poziția PNL în actualul context politic

În acest nou context politic, PNL își menține deciziile adoptate de forurile statutare și de grupurile parlamentare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv, în interesul cetățenilor și al stabilității economice.

4. Angajamentele PNL

PNL își reafirmă angajamentele, pe care le va susține și în opoziție cu toate mijloacele parlamentare în perioada următoare:

● finalizarea obiectivelor din PNRR și adoptarea legislației pentru îndeplinirea jaloanelor;

● susținerea programului de relansare economică;

● Programul SAFE;

● procesul de aderare la OECD;

● menținerea echilibrelor bugetare", a declarat Ciprian Ciucu.

"Mulţumesc pentru participarea la această declaraţie de presă. A fost o zi lungă. De mâine, vă vom face declaraţii şi vom clarifica toate aspectele. O seară liniştită. Dumnezeu să aibă în pază România", a încheiat Ilie Bolojan.





