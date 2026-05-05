€ 5.2180
|
$ 4.4644
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2180
|
$ 4.4644
 
DCNews Politica Ilie Bolojan, declaraţii după şedinţa PNL. Liberalii merg în opoziţie, decizie oficială
Data actualizării: 21:56 05 Mai 2026 | Data publicării: 21:35 05 Mai 2026

Ilie Bolojan, declaraţii după şedinţa PNL. Liberalii merg în opoziţie, decizie oficială
Autor: Florin Răvdan

ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Liderii PNL s-au reunit marţi într-o şedinţă pentru a stabili viitorul politic al partidului. Mai rămâne PNL în coaliţia de guvernare cu PSD, USR şi UDMR sau merge în opoziţie?

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut de votul Parlamentului marţi, 5 mai. 281 de parlamentari au votat pentru, 4 au votat împotrivă, în timp ce alte 3 voturi au fost anulate. De la ora 17:00, liderii PNL au fost în şedinţă pentru a stabili viitorul traseu al partidului. Mai rămâne PNL în coaliţia de guvernare sau trece în opoziţie? 

CIteşte şi PNL, la guvernare sau în opoziţie? Ce urmează după moţiunea de cenzură. Ruperea PNL, un scenariu care ar putea să nu fie evitat, crede Crin Antonescu

Iată declaraţiile lui Ilie Bolojan

"Având în vedere şedinţa Biroului Politic al PNL, la care au participat atât reprezentanţii grupurilor parlamentare, dar şi preşedinţii de filiale de judeţ şi municipale, am adoptat o hotărâre pe care o va citi domnul Ciprian Ciucu. A fost o dezbatere lungă, legată de traiectoria PNL, de ceea ce trebuie să facem pentru România şi pentru cetăţeni. Prin decizia de azi, PNL confirmă că este un partid cu demnitate, care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare şi a contribui la o României fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care crează condiţii de prosperitate pentru cetăţeni", a declarat Ilie Bolojan. 

Ciprian Ciucu a anunţat decizia PNL: Liberalii merg în opoziţie

"Având în vedere votul PSD şi AUR din Parlament, PNL, în acord cu deciziile statutare, adoptă prezenta decizie: 

"1. Clarificarea responsabilității politice

Criza politică a fost generată de PSD prin boicotarea sistematică a Programului de guvernare la negocierea și adoptarea căruia a participat în mod direct. Reformele asumate prin acest program de către toate partidele care l-au adoptat au fost întârziate sau compromise de liderii social-democrați. PSD este astfel responsabil pentru agravarea crizei politice, care a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. Prin asocierea la inițierea și votarea moțiunii de cenzură, AUR partajează responsabilitatea politică, în egală măsură, cu PSD. Partidele care au creat criza politică au datoria să-și asume consecințele.

2. Asumarea guvernării de către nouă majoritate creată de PSD

PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni.
În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern.

3. Poziția PNL în actualul context politic

În acest nou context politic, PNL își menține deciziile adoptate de forurile statutare și de grupurile parlamentare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv, în interesul cetățenilor și al stabilității economice.

4. Angajamentele PNL

PNL își reafirmă angajamentele, pe care le va susține și în opoziție cu toate mijloacele parlamentare în perioada următoare:

● finalizarea obiectivelor din PNRR și adoptarea legislației pentru îndeplinirea jaloanelor;

● susținerea programului de relansare economică;

● Programul SAFE;

● procesul de aderare la OECD;

● menținerea echilibrelor bugetare", a declarat Ciprian Ciucu.

"Mulţumesc pentru participarea la această declaraţie de presă. A fost o zi lungă. De mâine, vă vom face declaraţii şi vom clarifica toate aspectele. O seară liniştită. Dumnezeu să aibă în pază România", a încheiat Ilie Bolojan. 



Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pnl
ilie bolojan
motiune de cenzura
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Trump ridiculizează capacitatea militară a Iranului și îi cere să „fluture steagul alb al capitulării”
Publicat acum 26 minute
Deținut evadat la Craiova. Bărbatul a decedat după ce polițiștii care încercau să-l prindă l-au împușcat
Publicat acum 46 minute
Un detaliu care surprinde: Misterul unui nume celebru pe o piatră funerară din București
Publicat acum 46 minute
Cum să consumi corect nucile pentru o digestie mai bună: Trucul care le face mai sănătoase
Publicat acum 57 minute
Ilie Bolojan, declaraţii după şedinţa PNL. Liberalii merg în opoziţie, decizie oficială
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 49 minute
Rezultat vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan, 5 mai 2026: Ilie Bolojan a plecat, moțiunea a trecut
Publicat acum 10 ore si 25 minute
Ultimul gest făcut de Ilie Bolojan în Guvern: Am zis că nu plec până când nu dau această Ordonanță
Publicat acum 4 ore si 54 minute
Tabăra Bolojan anunță o victorie în PNL. Ce s-a decis la ședința BPN a partidului
Publicat acum 8 ore si 19 minute
Ce se întâmplă după ce Guvernul Bolojan a picat. Ce prevede Constituția României. Augustin Zegrean: Nu mai există!
Publicat acum 9 ore si 17 minute
Grindeanu s-a răzgândit. S-a ridicat în fața Parlamentului ca să-i dea replica lui Bolojan
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close