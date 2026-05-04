€ 5.1998
|
$ 4.4376
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1998
|
$ 4.4376
 
DCNews Politica UDMR a decis ce va face la moțiunea de cenzură de marți
Data actualizării: 15:23 04 Mai 2026 | Data publicării: 15:19 04 Mai 2026

UDMR a decis ce va face la moțiunea de cenzură de marți
Autor: Iulia Horovei

imagine cu kelemen hunor sorin grindeanu ilie bolojan guvern Președintele UDMR, Kelemen Hunor (S), președintele PSD, Sorin Grindeanu (D). În spate, premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Kelemen Hunor a precizat ce vor face parlamentarii UDMR marți, când va avea loc votul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Parlamentarii UDMR vor sta în bancă la moţiunea de cenzură şi vor spune „prezent, nu votez”, a anunţat, luni, preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor.

El a punctat, la finalul unei şedinţe a parlamentarilor formaţiunii, că UDMR face parte dintr-o coaliţie aflată la guvernare, notează Agerpres.

Citește și: Vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac, după mișcarea lui George Simion: Ce se întâmplă dacă se răzgândește AUR

Moțiunea de cenzură inițiată de AUR și PSD va fi dezbătută și votată marți, 5 mai, de la ora 11:00. Votul va fi secret, cu bile.

Citește și: Trădări la votul pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Csoma Botond (UDMR): Se pot face șmecherii. Am văzut în urne aspirină, gumă de mestecat

Citește și: Ședința de plen a Camerei Deputaților, anulată la cererea PSD: Se fac ultimele calcule înaintea moțiunii de cenzură

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

udmr
motiune de cenzura
guvernul bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Ilie Bolojan nu pleacă din politică. Jocurile de culise pe care le-ar face. Bogdan Chirieac: Se creează un nou pol
Publicat acum 6 minute
UDMR a decis ce va face la moțiunea de cenzură de marți
Publicat acum 19 minute
Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu Principele Albert al II-lea de Monaco. Ce au vorbit / Foto
Publicat acum 25 minute
Ghid complet: cum alegi apartamentul ideal pe litoralul românesc
Publicat acum 48 minute
Ce joc face George Simion? ”Sorin Grindeanu e președintele PSD. ÎNCĂ”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Un avion cu peste 200 de oameni la bord lovește un camion pe autostradă: Momentul impactului, surprins de o cameră video
Publicat acum 2 ore si 25 minute
Vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac, după mișcarea lui George Simion: Ce se întâmplă dacă se răzgândește AUR
Publicat acum 6 ore si 4 minute
Focar de hantavirus pe nava de croazieră MV Hondius, a Oceanwide Expeditions: Trei decese, printre care un cuplu. Ce știm și ce nu știm până acum
Publicat acum 4 ore si 41 minute
Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional
Publicat acum 7 ore si 53 minute
Horoscop 4 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

vezi arhiva de editoriale
 
x close