UDMR a decis ce va face la moțiunea de cenzură de marți

Kelemen Hunor a precizat ce vor face parlamentarii UDMR marți, când va avea loc votul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.
Parlamentarii UDMR vor sta în bancă la moţiunea de cenzură şi vor spune „prezent, nu votez”, a anunţat, luni, preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor.
El a punctat, la finalul unei şedinţe a parlamentarilor formaţiunii, că UDMR face parte dintr-o coaliţie aflată la guvernare, notează Agerpres.
Citește și: Vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac, după mișcarea lui George Simion: Ce se întâmplă dacă se răzgândește AUR
Moțiunea de cenzură inițiată de AUR și PSD va fi dezbătută și votată marți, 5 mai, de la ora 11:00. Votul va fi secret, cu bile.
Citește și: Trădări la votul pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Csoma Botond (UDMR): Se pot face șmecherii. Am văzut în urne aspirină, gumă de mestecat
Citește și: Ședința de plen a Camerei Deputaților, anulată la cererea PSD: Se fac ultimele calcule înaintea moțiunii de cenzură
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News