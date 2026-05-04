UDMR a decis ce va face la moțiunea de cenzură de marți

Parlamentarii UDMR vor sta în bancă la moţiunea de cenzură şi vor spune „prezent, nu votez”, a anunţat, luni, preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor.

El a punctat, la finalul unei şedinţe a parlamentarilor formaţiunii, că UDMR face parte dintr-o coaliţie aflată la guvernare, notează Agerpres.

Moțiunea de cenzură inițiată de AUR și PSD va fi dezbătută și votată marți, 5 mai, de la ora 11:00. Votul va fi secret, cu bile.

