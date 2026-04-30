Victor Ponta, invitat la DC News, a zis că 2028 va fi un moment de schimbare fundamentală în România.

„Eu am înțeles că eșichierul politic se va schimba fundamental. Partidul Pro România există. Credeți că, în perioada următoare, se vor resuscita acest partid?”, l-a întrebat Bogdan Chirieac pe Victor Ponta.

Amintim că PRO România este un partid politic social-democrat, apărut în anul 2018. A fost înființat la inițiativa fostului prim-ministru Victor Ponta de a crea o formațiune pentru membrii Partidul Social Democrat (PSD) nemulțumiți de acțiunile președinției lui Liviu Dragnea în Partidul Social Democrat (PSD).

„Cred că 2028 va fi un moment de schimbare fundamentală în România. Pentru că genul lor de propagandă funcționează întotdeauna între turul I și turul al II-lea la alegerile prezidențiale. Nu a funcționat niciodată la alegerile parlamentare sau la alte tipuri de alegeri. Funcționează doar între cele două tururi. Se întâmplă ceva „miraculos”, când reușesc să agite pe toată lumea. Iar a doua zi nu se mai aude nimic despre acel subiect.

La alegerile parlamentare, însă, lucrurile stau diferit, pentru că acolo oamenii se gândesc mult mai mult la viața lor, la ceea ce li se întâmplă concret”, a zis Victor Ponta într-un interviu la DC News.

