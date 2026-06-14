Primii liberali care îl susţin pe Veştea. Mesaje în favoarea premierului desemnat

Sigla PNL - Inquam Photos / George Călin

Apar primele mesaje de susţinere pentru Adrian Veştea, din rândul PNL.

Primarul Braşovului, George Scripcaru şi deputatul Răzvan Prişcă au transmis mesaje de susţinere pentru cel nominalizat de către Nicuşor Dan pentru funcţia de premier.

George Scripcaru, primar PNL la Braşov: "Colegul meu, Adrian Veștea, a fost desemnat premier. Pentru mine, ca primar al Brașovului, este o veste bună.

Cred că, având premierul ca aliat, ne va ajuta să continuăm proiectele de investiții pe care comunitatea noastră și le dorește și de care avem mare nevoie. Ca om de administrație și ca cetățean, sper să punem punct acestei crize politice, care nu aduce țării nimic bun".

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Răzvan Prişcă, deputat PNL: "Sunt deputat PNL și îl susțin pe Adrian Veștea.

România nu își mai permite prelungirea crizei politice de dragul unor orgolii personale. România are nevoie de un guvern. Nu mâine, nu după alte runde de negocieri sterile, ci acum. Premierul desemnat Adrian Veștea e omul cel mai potrivit pentru acest moment complicat.

30 de ani în PNL. Primar la Râșnov pentru trei mandate. Președinte al Consiliului Județean Brașov. Ministru al Dezvoltării. Nu vorbim despre un om scos din context — vorbim despre un liberal format în teren, care știe ce înseamnă să administrezi, să atragi fonduri europene și să livrezi concret pentru cetățeni.

Îmi asum această poziție fără ezitare: Adrian Veștea are experiența, seriozitatea și curajul să formeze un guvern care să scoată România din criză și să o țină pe direcția pro-occidentală."

Alin Tişe, preşedinte CJ Cluj: "România nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid. Nici un partid nu este mai mare decât țara noastră. Nici un om politic nu poate să se opună binelui românilor. Nici o strategie de partid nu poate fi mai importantă decât stabilitatea țării.

Ca partid național și conservator, PNL are datoria să pună interesul României mai presus de orice interes politic.

Astăzi, România are nevoie urgent de un guvern funcțional, de decizii curajoase și de responsabilitate. Nu de blocaje.

Nu de orgolii. Nu de negocieri fără sfârșit.

În momente decisive, liderii adevărați aleg țara, nu partidul. Aleg viitorul, nu avantajul de moment.

Interesul național nu mai poate aștepta. România are nevoie de stabilitate, de autoritate și de acțiune. De Guvern.

Acum și urgent!"