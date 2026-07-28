Robert Cazanciuc, despre două legi vitale care vor fi votate în Parlament

Foto: Facebook Robert Cazanciuc

Am votat în Senat, alături de colegii mei din PSD, două legi vitale în următoarea perioadă pentru stabilitatea financiară a românilor, afectați fără voia lor de situații neprevăzute ce pun în pericol real nivelul de trai

Prima lege contracarează efectele crizei imobiliare cauzate de atacul cibernetic și blocarea infrastructurii informatice a Agenției Naționale de Cadastru. În urmă cu două săptămâni, un prieten notar îmi semnala situația disperată a unei tinere familii care risca să rămână fără casa mult dorită din cauza blocajului de la cadastru care face imposibilă cumpărarea unui apartament la prețul convenit cu banca. În aceeași zi am luat legatura cu mai mulți colegi din PSD și PNL pentru a explora o eventuala sesiune parlamentară extraordinară.

Astăzi, am votat prelungirea până la 30 septembrie a termenului până la care se pot încheia contracte pentru locuințe cu TVA de 9%.

A doua lege vine să combată efectele războiului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor carburanților, astfel că PSD a propus instituirea unui mecanism de acciză dinamică, cu o reducere graduală a acesteia între 5% și 25% care să opereze în funcție de prețurile de pe piață.