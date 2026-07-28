Sorin Grindeanu: După 15 august vom avea un Guvern cu puteri depline

Sorin Grindeanu, a declarat luni seara că "este foarte optimist" că după 15 august țara noastră va avea un Guvern cu puteri depline. Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, se declarată optimist că după 15 august "vom avea un Guvern cu puteri depline".

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seara că "este foarte optimist" că după 15 august țara noastră va avea un Guvern cu puteri depline.

"Nu rămânem în acest blocaj. Eu sunt foarte optimist că undeva pe finalul lunii august, după 15 august, vom avea un Guvern cu puteri depline. Şi asta e bine pentru România. Şi asta e bine pentru noi. În toată această perioadă, eu cred că noi am venit de fiecare dată cu soluţii. Şi aproape toate variantele, într-o proporţie de peste 90%, le-am acceptat atunci când am avut discuţii la preşedintele Nicuşor Dan, tocmai din dorinţa de a debloca şi de a merge înainte", a declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN, transmite Agerpres.

Sorin Grindeanu: PSD-ul solicită mandatul de prim-ministru, suntem cel mai mare partid din Parlament

Grindeanu a spus şi cu cine poate face majoritate în Parlament şi a subliniat că PSD solicită mandatul de prim-ministru.

"PSD-ul solicită mandatul de prim-ministru, suntem cel mai mare partid din Parlament. Sigur, avem 27-28%. Asta am spus şi la ultima întâlnire oficială de la Cotroceni. Preşedintele ne-a spus atunci că e în regulă şi o să le transmită şi celorlalţi. Am văzut la ieşirea de la acea consultare cum că Ilie Bolojan a spus că da, votează un Guvern minoritar PSD, după care s-a răzgândit. Aşa cum bine ştiţi", a arătat Grindeanu.

El a menţionat că în acest moment, în Parlament, sunt trei forţe mari politice.

"Eu n-am pus, şi PSD-ul n-a pus, în aceste luni, garduri. Eu n-am făcut congres la PSD să spun că nu mai fac niciodată alianţă cu PNL. Pot să fac acest lucru şi eu. Şi atunci mergem la anticipate şi o să vedem cine cu cine mai face alianţă. În acest moment, în Parlament sunt aproximativ, diferă, dar sunt trei forţe mari politice. Pe de-o parte e PSD-ul cu câţiva din jur, pe de altă parte este AUR cu polul acesta suveranist şi pe partea cealaltă sunt PNL, USR şi, câteodată, UDMR. Parlamentul e împărţit în trei. Nu poţi să faci o majoritate fără a combina cel puţin două din aceste forţe. Şi aceste lucruri se vor întâmpla", a explicat Grindeanu.

Liderul social-democrat a transmis şi că PSD-ului nu îi este frică de alegeri anticipate. Întrebat dacă deschide uşa negocierilor cu AUR, Sorin Grindeanu a spus că AUR, pentru a fi partener frecventabil din perspectiva oricărui partid prooccidental, trebuie să facă unele clarificări. Vezi mai mult AICI.

Criza politică din România

Precizăm că România a intrat, odată cu votarea moţiunii de cenzură din mai 2026, în cea mai îndelungată perioadă de criză guvernamentală din istoria sa. Deși au existat mai multe runde de negocieri, partidele din fosta Coaliție nu au ajuns încă la un consens.

Reamintim că pe 4 iunie 2026, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru al României, dar ulterior acesta s-a retras pentru că nu avea parte de sprijin. Ulterior, în data de 14 iunie 2026, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea, vicepreședinte al Partidului Național Liberal (PNL), în funcția de prim-ministru desemnat, dar pe 22 iunie, Parlamentul a respins cererea de învestitură a Guvernului Veștea.