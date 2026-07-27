Deschide Grindeanu ușa negocierilor cu AUR? „Trebuie să clarifice aceste lucruri”

Sorin Grindeanu - Sursa foto: Agerpres

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că actualul Parlament este împărțit în trei mari blocuri politice, ceea ce face imposibilă formarea unei majorități fără o alianță între cel puțin două dintre acestea. În același timp, liderul PSD a declarat că are îndoilei în ceea ce privește credibilitatea liderilor AUR și le-a reproșat că au evitat să se pronunțe în legătură cu atacurile cu drone ale Rusiei, după ce unele au ajuns pe teritoriul României, precum și cu privire la sancțiunile impuse Moscovei. În opinia sa, aceste poziții trebuie clarificate dacă AUR își dorește să fie considerat un partener de dialog de partidele pro-occidentale.

„PSD solicită mandatul de prim-ministru, avem 27-28%, asta am spus și la Cotroceni, președintele a spus că e în regulă”, a declarat liderul social democrat.

Sorin Grindeanu spune că actuala configurație parlamentară face imposibilă formarea unei majorități fără colaborarea dintre cel puțin două dintre cele trei mari blocuri politice. Potrivit acestuia, primul pol este reprezentat de PSD și aliații săi, al doilea de AUR și formațiunile suveraniste, iar al treilea de PNL, USR și, în anumite situații, UDMR.

„Sunt trei forțe mari politice. Pe de o parte e PSD cu câțiva din jur, apoi este AUR cu polul acesta suveranist și pe partea cealaltă este PNL, USR și câteodată UDMR. Parlamentul e împărțit în trei. Nu poți să faci o majoritate fără a combina cel puțin două din aceste forțe. Și aceste lucruri se vor întâmpla. Fiindcă PSD-ului nu îi este frică de alegeri anticipate”, a spus Grindeanu.

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Liderul PSD pune sub semnul întrebării credibilitatea liderilor AUR

Sorin Grindeanu a declarat că are rezerve privind credibilitatea unor lideri politici și a susținut că aceștia nu au oferit clarificări pe teme importante de politică externă și securitate. Liderul PSD a făcut referire la reacțiile privind atacurile cu drone ale Rusiei, după incidentele în care aparate de zbor au pătruns pe teritoriul României.

„Asta înseamnă că deschideți ușa negocierilor cu AUR?”, a întrebat jurnalistul Mihai Gâdea.

„... În acest moment, ei trebuie să-și clarifice niște lucruri. În primul rând, există o lipsă de credibilitate a unor lideri, așa cum am mai spus. Eu, cel puțin, am mari semne de întrebare în cuvântul și în ceea ce spun că fac și în ceea ce vor face. Nu am văzut clarificări la o parte dintre acești lideri. L-am văzut parcă doar pe Peiu, în rest pe nimeni. E o liniște din asta. L-ați văzut pe domnul Dungaciu să spună ceva? L-ați văzut pe Simion să spună ceva? L-ați văzut să spună de sancțiunile contra Rusiei ceva? Ei, dacă vor să devină un partener frecventabil, nu doar din perspectiva PSD, ci din perspectiva oricărui partid pro occidental, trebuie să clarifice aceste lucruri”, a răspuns Grindeanu la Antena 3 CNN.